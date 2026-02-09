Bad Bunny borra todas sus publicaciones de Instagram tras el Super Bowl

Bad Bunny borra todas sus publicaciones de Instagram tras el Super Bowl

Tras hacer historia en el Super Bowl LX, Bad Bunny desapareció de Instagram: eliminó todas sus publicaciones, borró su foto de perfil y dejó de seguir a todos.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny realiza su presentación del espectáculo del medio tiempo resaltando el talento latino y haciendo vibrar al público con sus mejores éxitos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram e incluso borró su foto de perfil, lo que ha causado sorpresa entre los 53 millones de seguidores que tiene en la red social. El puertorriqueño también dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba.

Actualmente, su cuenta vacía solo muestra un enlace a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

La desaparición digital de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, se registró pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

Desde su actuación, cargada de referencias culturales y un claro mensaje en defensa de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha inundado las portadas de periódicos, redes sociales y programas de televisión.

El espectáculo, que contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin, fue patrocinado por Apple Music. En un comunicado, la plataforma afirmó que la presentación del artista generó “una interacción sin precedentes” entre fans de todo el mundo.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando su actuación como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos en tiempo real de Apple Music.

Una imagen de la cuenta de Instagram de Bad Bunny. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Además, las reproducciones en Spotify del artista aumentaron un 470 % en Estados Unidos, y un 210 % a nivel global tras su presentación en el Super Bowl.

Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G también acompañaron al artista, quien el mes pasado hizo historia al ganar el Grammy al mejor álbum, la primera vez que una producción íntegramente en español obtiene el galardón más importante de estos premios.

Más del espectáculo

Desde el primer segundo, Bad Bunny hizo un guiño a la identidad latina: “¡Qué rico ser latino!”, exclamó, mientras arrancaba su presentación con Tití me preguntó y mostraba diversos elementos de la cultura de la región. Voy a llevarte pa’ PR también formó parte del repertorio, junto con un fragmento de Gasolina, interpretado con acompañamiento de violines.

En un performance que incluyó una boda, Lady Gaga se sumó al espectáculo: además de cantar, se movió junto a Bad Bunny al ritmo de Baile inolvidable.

NuevaYol hizo vibrar al público con sabor latino, y el gran cierre llegó con Debí tirar más fotos. El show también contó con la participación de Ricky Martin.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Bad Bunny entregó su premio Grammy a un niño, en un gesto simbólico de entregarlo a su niño interior. También llegó al público al presentar a los países latinoamericanos.

