¿Qué canción interpretó Lady Gaga en el Super Bowl 2026?

Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y un ejemplar de la flor de maga puertorriqueña sobre uno de sus tirantes, así apareció y cantó Lady Gaga durante el Super Bowl. El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo a la cultura latina en la gran noche encabezada por Bad Bunny y como una expresión en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.

La cantante interpretó una versión con ritmos salseros de su tema Die with a Smile (Morir con una sonrisa). Un fragmento traducido de la canción dice:

“Si el mundo se acabara, querría estar a tu lado.

Si la fiesta hubiera terminado y nuestro tiempo en la Tierra se hubiera acabado.

Querría abrazarte solo por un rato y morir con una sonrisa.

Si el mundo se acabara, querría estar a tu lado”.

La revista Billboard publicó una entrevista en la que se detalla que Gaga y Mars estuvieron juntos en el estudio menos de 24 horas después de acordar colaborar. Según el medio, Mars aportó la idea inicial de la atmósfera evocadora de la canción, mientras que Gaga la desarrolló al piano, con Mars a la guitarra, trabajando durante toda la noche hasta concluirla.

La canción, ahora presentada en una versión con ritmos latinos, quedó en la memoria de quienes presenciaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, en el que Bad Bunny hizo historia con una presentación marcada por la presencia de la cultura latina. Vea la aparición de Lady Gaga en el minuto 5 con 21 segundos.

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

El vestuario de Gaga

Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste de Lady Gaga hizo un guiño al primer tono del triángulo de la bandera puertorriqueña, vigente entre 1895 y 1952. Posteriormente, ese azul se oscureció hasta el tono actual sobre el que se dibuja la estrella blanca.

La firma Luar publicó en Instagram una fotografía de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del mensaje: “Por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos”.

El diseño combinó estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para acompañar el movimiento escénico de la artista durante su actuación junto a Bad Bunny. El cantante, por su parte, lució un diseño a medida de Zara y zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, disponibles desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico, con un precio original de 160 dólares, aunque en reventa ya alcanzan los 550.

Durante el espectáculo, Lady Gaga brilló al ritmo de “Die with a Smile,” su colaboración con Bruno Mars, acompañada por una banda de salsa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Uno de los elementos más comentados del vestuario fue el broche que la cantante portó: una flor de maga roja, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla. Gaga la lució sobre el tirante derecho del vestido, que presentaba un escote pronunciado en V.

Con información de EFE.