“Me siento orgullosa de mis inicios en Guatemala”, el mensaje de Marcela Flores por su participación en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Ha trascendido la participación de la artista guatemalteca Marcela Flores Calderón, de 33 años, quien formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny.

El reguetonero puertorriqueño montó una fiesta latina en su esperada presentación durante el espectáculo de medio tiempo de la liga de fútbol americano, este domingo en Santa Clara, California.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, desplegó creatividad y talento en un show de 13 minutos que inició con su éxito Tití me preguntó y continuó con un popurrí de temas como Yo perreo sola y Voy a llevarte pa’ PR. El estadio Levi’s, con capacidad para unos 75 mil espectadores, transformó su campo en una escenografía con referencias latinas, que incluyó una plantación de caña, carritos de comida, tienditas, una boda real y una pick up.

Durante la primera canción participó Marcela Flores, quien además apareció portando la bandera de Guatemala.

La artista migró a Estados Unidos hace 12 años para profesionalizar su carrera en las artes escénicas. Desde entonces se ha desarrollado como actriz y modelo, participando en diversas producciones artísticas, según un comunicado.

“Fue una experiencia inolvidable. Nunca me había sentido tan cómoda y feliz de ser latinoamericana en Estados Unidos. Me sentí orgullosa y agradecida de mis inicios en Guatemala”, expresó.

Con información de EFE.