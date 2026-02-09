Alfonso “Poncho” Herrera ironiza sobre Bad Bunny: “Yo cantaba peor en RBD”

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny montó una fiesta latina en su muy esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la liga de football americano este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.



Benito Antonio Martínez Ocasio derrochó español y latinidad, desde vendimias a un paseo por el barrio hasta una boda, y cerró con un mensaje de unidad, del Norte al Sur de América, en momentos de tensión por la campaña antimigración de Donald Trump. Su espectáculo además ha despertado comentarios positivos y negativos.

Entre ellos, se ha hecho viral un mensaje de Alfonso "Poncho" Herrera, el actor mexicano que fue parte de RBD ha puesto en sus redes: "Benito la rompió", escribió, describiendo el nombre de pila de Bad Bunny. A esta publicación reaccionó una cuenta falsa de Laura Bozzo. "Pero canta muy feo, fue muy buen show", posteó dicho perfil, y Herrera comentó: "Yo cantaba peor en RBD... Acá lo importante es el mensaje Tía".

Sus seguidores también han escrito mensajes como "Aunque no lo creas, eras buen cantante", "Cantabas muy bonito y tenemos pruebas", así como otros que destacaron su físico. La publicación se ha hecho viral en las redes sociales.

RBD fue un grupo de pop mexicano fundado el 4 de octubre del 2004, surgido de la telenovela “Rebelde”, emitida por Televisa entre ese mismo año y junio de 2006. A lo largo de este periodo, logró buenas cifras de audiencia.

El grupo musical, sin embargo, mantuvo vigente su actividad hasta 2008, superando -así- la vida de la serie que paradójicamente le dio vida.

Durante estos cuatro años de actividad, RBD publicó seis discos de estudio y otros tres trabajos más en directo, que consiguieron una buena respuesta del público.

Un seguimiento popular que también se observó en las seis giras internacionales que esta banda protagonizó durante su existencia, y que permitió a sus miembros actuar frente miles de seguidores de Europa y América.

A pesar de ello, la banda anunciaba su disolución a mediados de 2008 y su último concierto fue el que se celebró en Madrid el 21 de diciembre de ese mismo año. A finales del 2019 los integrantes de RBD sorprendieron con un regreso 11 años después de su ruptura, aunque Herrera no participó por cuestiones de agenda.