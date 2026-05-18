Barcelona renueva a Hansi Flick tras conquistar cinco títulos en dos temporadas

El Barcelona anunció este lunes la renovación del entrenador Hansi Flick por una temporada más, por lo que el técnico alemán seguirá al frente del equipo hasta el 30 de junio de 2028, con opción de extender el vínculo hasta 2029.

La firma del nuevo contrato se realizó en un acto privado en las oficinas del club en el Spotify Camp Nou, con la presencia del presidente electo Joan Laporta, el vicepresidente Rafael Yuste y el director deportivo Deco, entre otros dirigentes.

Flick, de 61 años, ya había manifestado durante la temporada su deseo de continuar en el banquillo azulgrana y semanas atrás confirmó que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

El entrenador alemán llegó al Barcelona en el verano de 2024 para sustituir a Xavi Hernández, después de una campaña complicada marcada por malos resultados e inestabilidad deportiva.

Sin embargo, su impacto fue inmediato. En su primera temporada conquistó el triplete nacional y llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones. En la presente campaña sumó además los títulos de LaLiga y la Supercopa de España.

En total, Flick acumula cinco títulos de ocho posibles desde su llegada al club catalán. Más allá de los campeonatos, el técnico alemán logró recuperar la identidad futbolística del Barcelona con un estilo ofensivo, dinámico y basado en la posesión, algo que volvió a conectar tanto con la afición como con la plantilla.

Además, ante las limitaciones económicas del club para realizar grandes fichajes, Flick apostó por potenciar el talento de La Masia y sacar el mejor rendimiento de jóvenes como Lamine Yamal, Fermín López, Pedri y Pau Cubarsí, combinándolos con jugadores experimentados como Robert Lewandowski y Raphinha.

Our future has a name. pic.twitter.com/Ws42vj13P2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Antes de firmar su renovación, Flick participó junto al capitán Ronald Araujo y los dirigentes del club en un acto simbólico donde fueron colocados en el museo del Barcelona los trofeos conquistados esta temporada: LaLiga y la Supercopa de España.