Entre lágrimas y ovaciones: Griezmann se despide del Atlético y pide perdón por haberse ido al Barcelona

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Entre lágrimas y ovaciones: Griezmann se despide del Atlético y pide perdón por haberse ido al Barcelona

El máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, recibió un homenaje emotivo en el Metropolitano antes de partir al Orlando City de la MLS, con palabras de Simeone, Koke y Diego Godín.

Alejandra Soto

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MADRID, 17/05/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Girona FC, este domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid. EFE/ Mariscal

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Girona FC, este domingo en el Estadio Metropolitano de Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariscal).

Antoine Griezmann vivió este domingo 17 de mayo una despedida cargada de emoción en el Estadio Metropolitano, donde miles de aficionados permanecieron en sus asientos para rendir homenaje a uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Atlético de Madrid. El delantero francés cerró así una etapa marcada por títulos, goles y una relación especial con la afición rojiblanca.

El máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, recibió un homenaje emotivo en el Metropolitano antes de partir al Orlando City de la MLS, con palabras de Simeone, Koke y Diego Godín.

“Daros las gracias por quedaros todos en el estadio. Sois una pasada”, expresó el delantero francés mientras el estadio coreaba su nombre en una noche llena de lágrimas, aplausos y mensajes de reconocimiento.

Uno de los momentos más impactantes de la despedida llegó cuando Griezmann recordó su polémica salida al Barcelona en 2019 y volvió a disculparse con los aficionados. “Pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error”, afirmó el atacante ante un Metropolitano completamente entregado.

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Diego Pablo Simeone destacó el impacto que tuvo Griezmann dentro y fuera del Atlético de Madrid y recordó cómo el francés se convirtió en uno de los referentes del club durante la era rojiblanca. “Es muy difícil que todos te quieran, pero a vos te quieren todos”, expresó el técnico argentino durante el homenaje en el Metropolitano.

El capitán Koke también recordó el momento en que Griezmann decidió marcharse al Barcelona en 2019 y cómo logró recuperar el cariño de la afición tras regresar al Atlético de Madrid. “Es verdad que se marchó y nos dolió, pero volvió y demostró que es el mejor”, afirmó el mediocampista español ante los aficionados.

Diego Godín fue el encargado de cerrar una noche cargada de emociones en el Metropolitano. El exdefensor uruguayo, uno de los históricos compañeros de Griezmann en el Atlético, resumió el legado del delantero francés con una frase que provocó aplausos entre los aficionados. “Hoy comienza la leyenda”, expresó.

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