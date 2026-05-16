“Que se vaya es bueno para él y para el Barça”: Hansi Flick sobre la salida de Lewandowski

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“Que se vaya es bueno para él y para el Barça”: Hansi Flick sobre la salida de Lewandowski

El técnico del club catalán Hansi Flick, valoró la salida del delantero polaco tras cuatro temporadas y nueve títulos juntos, confirmando que será titular en su despedida ante el Betis este domingo.

Alejandra Soto

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GRAFCAT538. BARCELONA, 14/07/2025.- El jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski y el entrenador, Hansi Flick, durante la primera sesión de entrenamientos de la pretemporada, que el club azulgrana realizado este lunes. EFE/Marc Graupera/FC Barcelona ***SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO*** (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El técnico del club catalán Hansi Flick, valoró la salida del delantero polaco tras cuatro temporadas y nueve títulos juntos, confirmando que será titular en su despedida ante el Betis este domingo. (Foto Prensa Libre: EFE/Marc Graupera/FC Barcelona)

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, se refirió este sábado a la salida de Robert Lewandowski del club azulgrana tras cuatro temporadas. El delantero polaco anunció ayer su despedida a través de un emotivo mensaje en Instagram donde confirmó que no continuará con el equipo catalán.

"La conversación ha ido bien. Ha hablado con el equipo y se ha despedido. Ha sido una gran etapa", declaró Flick en rueda de prensa previa al partido contra el Betis del próximo domingo 17 de mayo.

El entrenador destacó la exitosa relación profesional que mantuvo con el atacante polaco. "Le he dicho que he ganado todos los títulos con él. Han sido nueve títulos. Es un privilegio haber trabajado con él, es un gran profesional", afirmó.

Flick enfatizó que la decisión de Lewandowski de cambiar de aires beneficia a ambas partes. "Ahora quiere cambiar, quiere trasladarse. Que se vaya es bueno para él y para el club. Es una gran persona y un gran jugador", señaló.

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Despedida en el Camp Nou

El técnico confirmó que el polaco será titular mañana domingo contra el Betis en el Spotify Camp Nou, su último partido como local con el Barcelona. "Él se merece una buena despedida. Será titular, se lo merece", indicó.

El alemán también valoró el legado del delantero: "Es un gran ejemplo a seguir. Lo da todo. Ha sido un privilegio trabajar con él y ver cómo se esfuerza. Siempre ha estado ahí, en los momentos duros".

Respecto al reemplazo del goleador, Flick se mostró tranquilo. "Tenemos tiempo para cubrir su baja. Miraremos el mercado. Está claro que no es fácil encontrar a alguien del nivel de Robert, pero hay que renovar la estructura", concluyó. Lewandowski finaliza su etapa azulgrana con tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España en su palmarés, dejando una huella imborrable en la historia reciente del club catalán.

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