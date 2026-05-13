Barcelona analiza demandar a Florentino Pérez tras acusarlo de corrupción por el caso Negreira

El FC Barcelona respondió este martes con un comunicado oficial, tras las declaraciones de Florentino Pérez, quien acusó al club catalán de corrupción y de haberse beneficiado de decisiones arbitrales en alusión al caso Negreira. El departamento legal azulgrana analiza posibles acciones judiciales y aseguró que informará sobre las decisiones que adopte.

El presidente del Real Madrid afirmó que su club elaborará un expediente de 500 páginas para presentarlo ante la UEFA, al considerar el caso Negreira “el mayor caso de corrupción de la historia del futbol”. Florentino Pérez aseguró que el Barcelona “siempre sale beneficiado” por los árbitros y pidió que la UEFA intervenga.

Florentino también sostuvo que al Real Madrid le “han robado” títulos por decisiones arbitrales. “Solo he ganado siete Champions y siete Ligas, que podían haber sido 14”, afirmó el mandatario merengue en una de las declaraciones más polémicas de su primera conferencia de prensa desde el 2015.

El caso Negreira

El caso Negreira investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros. El caso continúa generando controversia y aún no ha sido resuelto definitivamente en los tribunales.

Florentino se mostró especialmente molesto por la demora en la resolución del caso. "Es incomprensible que aún no se haya resuelto el caso Negreira, queremos que este caso se resuelva por el bien del fútbol mundial", afirmó el presidente merengue, quien con el anuncio del dossier ante la UEFA ha elevado la tensión institucional entre ambos clubes a uno de sus momentos más álgidos fuera de los terrenos de juego.

El Barcelona, por su parte, mantiene abierta la posibilidad de acudir a la vía legal si considera que las acusaciones de Florentino afectan gravemente la imagen y reputación de la institución catalán.