Florentino Pérez: “Me tendrán que echar a tiros”, el presidente del Real Madrid descarta su dimisión

Florentino Pérez compareció ante los medios en la Ciudad deportiva del Real Madrid y desde el primer momento dejó claro que no tiene ninguna intención de dimitir pese a las críticas y a las voces que piden su salida. "Soy el mejor presidente en la historia del Real Madrid, en la de todos los clubes", afirmó con contundencia el mandatario. "Si quieren que me vaya, me tendrán que echar a tiros" recalcó.

Florentino Pérez ha presidido el Real Madrid en dos etapas distintas. Su primer mandato arrancó el 16 de julio de 2000 y se extendió hasta 2006, año en que decidió dimitir tras unos resultados que no cumplieron las expectativas. Regresó al cargo el 1 de junio de 2009 para iniciar su segunda etapa, en la que se mantiene hasta la actualidad con un palmarés que incluye 37 títulos de fútbol y 29 de baloncesto, cifras que el propio presidente considera inigualables en la historia del deporte mundial.

El presidente fue especialmente duro con la prensa y anunció medidas concretas contra los medios que considera hostiles al club. "Me voy a dar de baja de todos los medios que hablan mal del Madrid, no saben de fútbol", expresó Florentino, quien también respondió con contundencia a quienes piden su salida. "En el Real Madrid mandan los socios, no los periodistas", señaló el mandatario.

"El mejor presidente de la historia"

Florentino recordó que su legado al frente del Real Madrid habla por sí solo ante cualquier crítica. El presidente acumuló 7 Champions League, 7 Ligas, 3 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 6 Supercopas de Europa y 7 títulos Intercontinentales y Mundialitos de Clubes en sus dos etapas al frente del club. "La gente habla de estos dos años sin títulos pero se olvidaron de que he conseguido 66 títulos con el Madrid", afirmó el mandatario, relativizando las críticas por la sequía reciente y poniendo en perspectiva décadas de éxitos que han situado al Real Madrid en la cima del fútbol mundial.

Pese a las críticas por los dos años sin títulos, con el último trofeo de fútbol levantado en 2024, Florentino se mostró firme en su postura y dejó claro que seguirá al frente del club mientras cuente con el respaldo de los socios.

Florentino también se refirió brevemente al escándalo protagonizado por Valverde y Tchouaméni en Valdebebas, dejando claro que no respondería preguntas sobre jugadores ni técnicos. "No es la primera vez que dos jugadores se pelean, lo que pasa es que es la primera vez que alguien lo hace público", expresó el presidente, señalando indirectamente a las filtraciones como el verdadero problema y sin anunciar ningún cambio en el cuerpo técnico.