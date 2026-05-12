“Soy el mejor presidente de la historia del Real Madrid”: Florentino Pérez habla sobre su continuidad y la situación del club

Florentino Pérez rompió más de 10 años de silencio ante los medios este martes 12 de mayo en la Ciudad Real Madrid. La última vez que el presidente merengue había comparecido públicamente ante la prensa había sido en 2015, por lo que su aparición generó una enorme expectativa sobre el mensaje que tenía para trasladar a la afición y al mundo del fútbol en un momento especialmente complicado para el club.

Florentino fue directo desde el inicio y despejó cualquier duda sobre su futuro. "Soy el mejor presidente en la historia del Real Madrid, en la de todos los clubes", afirmó con contundencia, dejando claro que no tiene intención de abandonar el cargo.

El presidente también respondió a quienes piden su salida con una frase que marcó el tono de la conferencia. "En el Real Madrid mandan los socios, no los periodistas", señaló Florentino, quien también arremetió directamente contra los medios de comunicación. "Me voy a dar de baja de todos los medios que hablan mal del Madrid, no saben de fútbol", expresó el mandatario, aunque aclaró que las puertas del club están abiertas a cualquiera que quiera postularse a la presidencia y que no se opondrá a ello.

La conferencia llegó en uno de los momentos más difíciles de la gestión de Florentino, con el Real Madrid cerrando su segunda temporada consecutiva sin títulos de fútbol tras perder LaLiga ante el Barcelona y quedar eliminado en semifinales de la Champions League. El último título de fútbol levantado por el club fue en 2024.

Una temporada sin títulos

Florentino no esquivó las críticas por los dos años sin títulos pero fue contundente al defender su gestión histórica al frente del club. "La gente habla de estos dos años sin títulos pero se olvidaron de que he conseguido 66 títulos con el Madrid", afirmó el presidente, quien detalló que su palmarés incluye 37 títulos en fútbol y 29 en baloncesto.

En el ámbito futbolístico, los logros de Florentino al frente del Real Madrid incluyen 7 Ligas, 3 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 7 Champions League, 6 Supercopas de Europa y 7 títulos Intercontinentales y Mundialitos de Clubes, una colección que el propio mandatario considera imbatible en la historia del fútbol mundial.

El presidente también destacó los cambios positivos que ha impulsado durante su mandato, desde la modernización del Bernabéu hasta la consolidación del Real Madrid como el club más poderoso e influyente del mundo.

Valverde y Tchouaméni

Florentino fue escueto al referirse al escándalo protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en Valdebebas y dejó claro desde el inicio que no respondería preguntas sobre técnicos ni jugadores. Sin embargo no pudo evitar referirse brevemente al incidente entre ambos mediocampistas. "No es la primera vez que dos jugadores se pelean, lo que pasa es que es la primera vez que alguien lo hace público", expresó el presidente, relativizando la gravedad del episodio y señalando indirectamente a las filtraciones como el verdadero problema. Florentino tampoco anunció ningún cambio de técnico, por lo que Álvaro Arbeloa continuará al frente del equipo al menos hasta que el club tome una decisión oficial al respecto.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. (Foto Prensa Libre: EFE/Enric Fontcuberta).

El caso Negreira y los medios

Florentino no desaprovechó la oportunidad para referirse al caso Negreira y pidió a la comisión de árbitros que no olvide el asunto. El presidente calificó el escándalo como "el mayor acto de corrupción en la historia del fútbol europeo" y fue especialmente duro en sus palabras contra el Barcelona. "No puedo creer que el presidente del Barcelona pagara a los árbitros para pitar a favor de su club. No podemos olvidar eso", afirmó Florentino, reavivando una polémica que sigue sin resolverse definitivamente en los tribunales y que el Real Madrid no tiene intención de dejar pasar.