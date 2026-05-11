Barcelona suma su título 29 de LaLiga y se acerca al Real Madrid, que lidera el palmarés con 36

El Barcelona se proclamó este domingo campeón de LaLiga 2025-26 sumando su título número 29 del campeonato español, consolidándose como el segundo equipo más laureado de la historia de la competencia por detrás del Real Madrid, que encabeza el palmarés con 36 títulos.

Los azulgranas revalidaron el título conseguido la temporada pasada bajo la dirección de Hansi Flick en lo que es su segundo campeonato consecutivo y el segundo también para el técnico alemán al frente del conjunto catalán, quien logró el doblete de Ligas en sus dos primeras temporadas en el banquillo del Camp Nou.

El dominio histórico de LaLiga ha sido prácticamente un duopolio entre Barcelona y Real Madrid. Los merengues lideran el palmarés con 36 títulos mientras que los azulgranas se quedan en 29, una diferencia de siete campeonatos que el Barcelona intentará recortar en los próximos años. Muy por detrás de ambos aparece el Atlético de Madrid con 11 títulos, aunque los colchoneros solo han sumado dos en el presente siglo, en 2014 y 2021. Le sigue el Athletic de Bilbao con 8 campeonatos, aunque los vascos llevan 42 años sin alzarse con un nuevo título liguero.

El resto del palmarés lo completan Valencia con 6 títulos, Real Sociedad con 2 y con un campeonato cada uno el Deportivo de la Coruña, Sevilla y Real Betis. Con el título de este domingo el Barcelona cierra una temporada de dominio absoluto en LaLiga donde terminó con 91 puntos y la particularidad histórica de haberse coronado campeón en un Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou, algo que nunca antes había ocurrido en la historia del fútbol español.

El palmarés de LaLiga

Real Madrid: 36 títulos

FC Barcelona: 29 títulos

Atlético de Madrid: 11 títulos

Athletic de Bilbao: 8 títulos

Valencia: 6 títulos

Real Sociedad: 2 títulos

Deportivo de la Coruña, Sevilla y Real Betis: 1 título cada uno

Con este nuevo campeonato el Barcelona suma además su segundo título consecutivo de LaLiga, una racha que no lograba desde la época de Pep Guardiola cuando los azulgranas ganaron tres Ligas seguidas entre 2009 y 2011. Hansi Flick consolida así su posición como uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente del club catalán en apenas dos temporadas al frente del equipo.