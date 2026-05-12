EN VIVO | Florentino Pérez ofrece conferencia de prensa urgente por situación del Real Madrid

El Real Madrid confirmó este martes que su presidente Florentino Pérez comparecerá a las 10.00. horas en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid para atender a los medios de comunicación tras la celebración de la Junta Directiva. La noticia generó una ola de especulaciones en el mundo del fútbol dado que la última vez que Florentino Pérez ofreció una conferencia de prensa fue en 2015, hace más de 10 años, lo que convierte este anuncio en un acontecimiento inédito en la historia reciente del club merengue.

La rueda de prensa llega en uno de los momentos más convulsos de la temporada para el Real Madrid. Los merengues cerraron el curso sin títulos tras perder LaLiga ante el Barcelona, que se coronó campeón este domingo en el Clásico del Camp Nou, y con un vestuario sacudido por el escándalo de la pelea entre Valverde y Tchouaméni en Valdebebas. La situación del técnico Álvaro Arbeloa y el futuro de jugadores como Mbappé son algunos de los temas que más debate han generado en las últimas semanas en el entorno merengue.

Las especulaciones sobre el contenido de la rueda de prensa apuntan en varias direcciones, desde el anuncio de un nuevo entrenador hasta una posible reestructuración del proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Lo que es seguro es que la presencia de Florentino ante los medios después de más de una década de silencio público indica que el club tiene algo importante que comunicar a la afición y al mundo del fútbol en general.

Sigue en PrensaLibre.com toda la información en tiempo real sobre la conferencia de prensa de Florentino Pérez:

12 de mayo 2026, 10:10h Todo listo en la sala de prensa en Valdebebas

Los medios locales esperan en la sala de prensa el inicio de la conferencia de Florentino Pérez.

12 de mayo 2026, 10:18h Florentino Pérez sale a Conferencia

El presidente Florentino Pérez inicia su conferencia dando la bienvenida a los medios y aclarando que no va a dimitir del club.

12 de mayo 2026, 10:24h Florentino desmiente rumores

Florentino Pérez responde a las críticas y a quienes piden su salida del club con una frase contundente: "En el Real Madrid mandan los socios, no los periodistas".

12 de mayo 2026, 10:32h Arremete contra los medios

El presidente del Real Madrid expresa directamente: "Me voy a dar de baja de todos los medios que hablan mal del Madrid, no saben de fútbol".

12 de mayo 2026, 10:38h Caso Negreira

Florentino Pérez pidió a la comisión de árbitros que no olvide el caso Negreira, al que calificó como "el mayor acto de corrupción en la historia del fútbol europeo".

12 de mayo 2026, 10:44h Arranca la ronda de preguntas de los medios

12 de mayo 2026, 10:55h Sobre Valverde y Tchouaméni

Florentino Pérez aclara que no responderá preguntas sobre los técnicos y jugadores. Sobre la reciente pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni "No es la primera vez que dos jugadores se pelean, lo que pasa es que es la primera vez que alguien lo hace público", expresa.