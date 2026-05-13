Real Madrid: “Sí, por supuesto”, Arbeloa coincide con Florentino Pérez sobre los títulos perdidos

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, respaldó este miércoles las declaraciones de su presidente, Florentino Pérez, quien menos de 24 horas antes aseguró que al club le han “robado” siete títulos de Liga. Al ser consultado sobre esas afirmaciones, el técnico fue contundente: “Sí, por supuesto”.

Horas después de la comparecencia de Pérez, Arbeloa coincidió con varios de sus planteamientos, especialmente en lo relacionado con el llamado ‘caso Negreira’, en el que el Barcelona habría realizado pagos al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

“Sí, por supuesto. Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, al menos lo que se conoce. Seguro hay cosas que no sabemos y a todos nos gustaría que se resolviera un caso en el que el número dos del estamento arbitral ha cobrado del fútbol. A todas luces, no es legal ni tiene sentido”, afirmó.

El técnico también aseguró que el Real Madrid es el único club que está defendiendo la legalidad en el fútbol. “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad. Es un sentimiento que tienen todos los madridistas y que ya existía antes de conocerse este caso. Lo único que ha hecho es reforzarlo”, señaló.

Sobre las declaraciones de Florentino Pérez respecto a los ataques de distintos sectores —como la prensa, los ultras o posibles candidatos—, Arbeloa evitó profundizar, aunque mostró su respaldo.

“No estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Pero cualquier madridista que lo escuchó está de acuerdo en defender los intereses del club y de sus socios. Al Real Madrid se le trata de manera diferente al resto. Somos conscientes de la exigencia que tiene este club y de la fuerza que representan sus socios. Nadie nos va a decir lo que tenemos que pensar”, expresó.

Asimismo, defendió la gestión de Pérez y comparó la situación actual del club con la que existía antes de su llegada en el año 2000.

“Como no soy socio, no voy a votar. Pero conocí al Real Madrid antes de Florentino Pérez y sé cómo era el club. También sé cómo ha sido en estos 26 años. Me quedo con este periodo, sin ninguna duda”, aseguró.

Arbeloa destacó además la influencia del actual presidente en la historia del club. “Espero que la afición valore todo lo que ha conseguido, más allá de los títulos. Ha hecho muchísimo por el Real Madrid. Junto a Santiago Bernabéu, es una de las personas más influyentes en la historia del club. Y si alguien puede revertir esta situación, es Florentino Pérez”, añadió.

Consultado sobre si el equipo ha tocado fondo tras dos temporadas sin títulos y varias polémicas internas, el técnico rechazó esa idea.

“¿Y entonces qué les queda a los demás clubes? No llevamos 50 años sin ganar nada. No entiendo ese análisis. El Real Madrid está donde está por su exigencia y su inconformismo. Ganamos una Champions y ya pensamos en la siguiente. No sé quién puede asegurar que el próximo año no vamos a ganar nada”, manifestó.

También descartó que exista inestabilidad institucional o problemas en el vestuario. “No entiendo esos análisis. Llevamos muchos años haciendo las cosas bien. Es un club sólido, bien dirigido y con grandes jugadores. En verano se hará el análisis necesario para mejorar y estoy seguro de que el equipo será más fuerte”, concluyó.