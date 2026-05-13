“De esta salimos todos juntos”: Motagua muestra su apoyo a Romario da Silva tras su grave fractura

Motagua mostró este miércoles 13 de mayo su apoyo a Romario da Silva al visitar al delantero brasileño en el hospital donde se recupera de la grave fractura expuesta en el peroné que sufrió durante el partido ante Olancho FC.

El club hondureño acompañó la visita con un mensaje cargado de solidaridad. "Respaldo total de nuestra junta directiva y de todo el pueblo Motagüense para vos, Romario. En los momentos difíciles, este escudo y su gente se mantienen más unidos que nunca. De esta salimos todos juntos", expresó la institución capitalina hondureña en sus redes sociales.

La lesión ocurrió en la segunda mitad del partido cuando Romario disputó un balón dividido a gran velocidad y su pie izquierdo quedó atrapado en una mala postura, provocando una fractura expuesta en el tobillo que generó conmoción inmediata dentro y fuera del terreno de juego. El brasileño cayó al césped entre intensos gritos de dolor mientras sus compañeros pedían desesperadamente el ingreso de la asistencia médica. Varios futbolistas no pudieron ocultar su impacto ante la magnitud del daño sufrido por el delantero en una de las escenas más dramáticas del fútbol centroamericano en los últimos tiempos.

El personal médico trasladó a Romario en ambulancia hacia un centro hospitalario donde fue sometido a estudios especializados para determinar el alcance de la fractura y establecer el procedimiento quirúrgico correspondiente. Aunque Motagua no ha emitido un informe oficial detallado, medios hondureños señalan que la recuperación podría extenderse durante varios meses, dejando prácticamente descartada su presencia en el cierre del torneo y comprometiendo incluso el inicio de la próxima temporada.

De 6 a 8 meses fuera

La noticia generó preocupación también en Guatemala, especialmente entre la afición de Xelajú MC donde el atacante dejó muy buenas sensaciones durante su paso por el club altense. El club quetzalteco publicó un mensaje de solidaridad deseándole una pronta recuperación al delantero que en sus tiempos como Superchivo se destacó por su entrega, potencia ofensiva y capacidad de desequilibrio antes de dar el salto al fútbol hondureño.

Romario da Silva enfrenta ahora uno de los desafíos más complejos de su carrera profesional. La fractura expuesta representa no solo una dura baja para Motagua en plena pelea por el campeonato sino también una prueba personal que exigirá fortaleza mental y resiliencia para regresar a la alta competencia. El respaldo de su club y de la afición de Motagua será un apoyo fundamental en el largo proceso de recuperación que le espera al delantero brasileño en los próximos meses.