Súper Copa Bantrab: conozca cómo será el formato, qué equipos se enfrentarán y el premio para el campeón

El fútbol guatemalteco tendrá un nuevo torneo. La Súper Copa Bantrab prepara su sorteo oficial para el 2 de junio y se disputará durante el mes de julio en lo que será la primera competencia en reunir a equipos de las cuatro divisiones del fútbol nacional en un mismo certamen. La competencia contará con 16 equipos participantes y un formato de eliminación directa que promete partidos de alto interés entre equipos de distintas categorías.

Los cupos para el torneo se asignarán al campeón y subcampeón de los torneos Apertura y Clausura de cada división. En caso de que un equipo repita título en ambos torneos, el segundo cupo se otorgará por posición en la tabla acumulada. De esta manera 14 de los 16 equipos ya tendrían su boleto asegurado por mérito deportivo, con dos plazas aún por confirmar en la Tercera División.

El campeón de la Súper Copa Bantrab recibirá un premio de Q500 mil, aunque el monto podría destinarse alternativamente al desarrollo del equipo mediante mejoras en infraestructura, una opción especialmente atractiva para los clubes de divisiones menores que cuentan con menos recursos. El sorteo oficial del torneo está programado para el 2 de junio, fecha en la que se conocerán los cruces de la primera ronda de eliminación directa que definirá al primer campeón de esta nueva competencia del fútbol guatemalteco.

Equipos participantes

Liga Nacional:

Municipal

Xelajú MC

Deportivo Mixco

Antigua GFC

Primera División:

Deportivo San Pedro FC

Nueva Santa Rosa CDF

CSD Suchitepéquez

CSD Chiquimulilla

Segunda División:

Poptún FC

Sayaxché FC

Deportivo Fraijanes

Amatitlán

Tercera División:

Toros de Taxisco

Municipal R19

Dos clubes por confirmar

La Súper Copa Bantrab representa un paso importante para el desarrollo del fútbol guatemalteco al darle visibilidad y oportunidades a equipos de divisiones menores que normalmente no tienen la posibilidad de medirse ante los clubes más importantes del país. El formato de partido único en la cancha del equipo de menor categoría añade un ingrediente especial al torneo ya que los clubes de divisiones inferiores tendrán la ventaja de jugar en casa ante rivales de mayor jerarquía en lo que promete ser uno de los torneos más atractivos e impredecibles del calendario del fútbol chapín.