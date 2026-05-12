Xelajú vs Municipal: confirmados los precios para los dos partidos de la final del Clausura 2026

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Xelajú vs Municipal: confirmados los precios para los dos partidos de la final del Clausura 2026

Municipal y Xelajú MC disputarán la final del Clausura, en una serie a ida y vuelta entre los dos mejores equipos del torneo, con estadios llenos y una rivalidad intensa. Estos son los precios de las entradas.

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Se confirman los precios de las entradas para la gran final entre Xelajú y Municipal. (Foto Prensa Libre: Dougls Suruy/Erick Ávila).

Se confirman los precios de las entradas para la gran final entre Xelajú y Municipal. (Foto Prensa Libre: Dougls Suruy/Erick Ávila).

Xelajú MC y Municipal disputarán la final del torneo Clausura 2026, en un duelo entre el primer y segundo lugar de la fase regular, respectivamente, que promete emociones de principio a fin en la lucha por el título del futbol guatemalteco.

El balompié nacional tendrá nuevo monarca, luego del bicampeonato conseguido por Antigua GFC, campeón del Clausura 2025 y Apertura del 2025. Antes del dominio colonial, los últimos dos ganadores habían sido escarlatas y chivos, curiosamente ambos finalistas del torneo.

Para Municipal, la final representa la oportunidad de conquistar su título 33 en la historia de la Liga Nacional, con lo cual se convertiría en el máximo ganador en solitario del balompié nacional. Por su parte, Xelajú MC buscará su octava “luna”, con el objetivo de igualar a Aurora FC en el tercer puesto histórico de campeonatos de liga.

La final se disputará en partidos de ida y vuelta. El juego de ida se llevará a cabo el sábado 17 en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde Municipal será local.

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El partido de vuelta se jugará el sábado 23 en el estadio Mario Camposeco, casa de Xelajú MC, donde se conocerá al nuevo campeón nacional.

Ambos clubes dieron a conocer el precio de los boletos para la serie final. Municipal anunció en sus redes sociales que las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 13, con los siguientes precios:

  • General: Q100
  • Platea Sur: Q300
  • Preferencia: Q300
  • Tribuna: Q600

Para el encuentro de vuelta en Quetzaltenango, Xelajú MC estableció los siguientes precios aún sin establecer fecha:

  • General Sur: Q250
  • General Norte: Q200
  • Tribuna Norte: Q200
  • Tribuna Sur: Q200

Todo está listo para dos encuentros intensos y cargados de pasión, en los que la afición jugará un papel clave en el apoyo a sus equipos. Cabe destacar que, como ocurrió durante todo el certamen, no se permitirá el ingreso de aficionados visitantes en ninguno de los partidos de la final.

La mesa está servida para una serie de pronóstico reservado entre dos históricos del futbol nacional, en la que solo uno levantará el trofeo del Clausura 2026.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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