Municipal vs. Xelajú: confirmados fecha y horario de la final del Clausura 2026

Municipal y Xelajú MC ya conocen los detalles de la gran final del Clausura 2026. Los dos mejores equipos de la liguilla se medirán en una serie que promete ser de alto nivel entre el equipo más regular de la tabla acumulada y el líder del torneo, en lo que será la tercera final en la historia entre ambos clubes.

La serie tiene un detalle especial ya que en los dos enfrentamientos directos del Clausura 2026 cada equipo ganó en su propio estadio, con Municipal venciendo 1-0 en El Trébol el 28 de enero y Xelajú imponiéndose 3-1 en el Mario Camposeco el 19 de marzo.

El historial de finales entre ambos equipos está completamente igualado. Municipal y Xelajú se han enfrentado en dos ocasiones por el título de la Liga Nacional con un triunfo para cada uno. Los Rojos se coronaron campeones en el Clausura 2010 mientras que los Superchivos se vengaron en el Clausura 2012, por lo que esta final del Clausura 2026 será el desempate definitivo entre dos de los clubes más importantes del fútbol guatemalteco en lo que promete ser una serie de máxima intensidad y rivalidad.

Municipal llega a la final tras eliminar a Mixco con un contundente global de 7-0 en las semifinales, mientras que Xelajú avanzó al vencer a Comunicaciones 4-2 en el global en una serie que se decidió en el Mario Camposeco.

Ambos equipos han demostrado a lo largo de la liguilla que tienen los argumentos necesarios para pelear por el título, con Municipal como el equipo más sólido de la temporada y Xelajú como el más regular de la fase regular con 39 puntos.

Datos de la final

Partido de ida:

Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol

Sábado 16 de mayo

6:00 PM hora Guatemala

Partido de vuelta:

Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango

Sábado 24 de mayo

8:00 PM hora Guatemala

La final del Clausura 2026 entre Municipal y Xelajú MC promete ser uno de los duelos más atractivos del fútbol guatemalteco en los últimos años, con el título del torneo y el honor de ser el mejor equipo de la temporada en juego. Municipal buscará su tercer título consecutivo mientras que Xelajú intentará conquistar el campeonato que se le escapó en la edición pasada en lo que promete ser una final histórica para el fútbol chapín.