Primera División: fecha y horario de la final entre San Pedro FC y Suchitepéquez

La Primera División del Clausura 2026 ya tiene definidos los detalles de su gran final. San Pedro FC y Suchitepéquez conocieron este lunes las fechas y horarios de los dos partidos que definirán al campeón del torneo, en una serie que también tendrá implicaciones en la lucha por el segundo boleto de ascenso a la Liga Nacional.

Ambos equipos llegaron a esta instancia tras eliminar a sus respectivos rivales en las semifinales, con San Pedro venciendo 2-1 a Nueva Santa Rosa en la serie y Suchitepéquez eliminando al Chichicasteco con un contundente 4-0 en el global.

La final promete ser un duelo de alto nivel entre dos equipos que llegan en un gran momento de forma. San Pedro FC disputará su segunda final consecutiva de la Primera División con el ascenso a la Liga Nacional ya garantizado, mientras que Suchitepéquez buscará coronarse campeón y después peleará con Nueva Santa Rosa, campeona del Apertura 2025, el segundo boleto de ascenso en un partido independiente.

Datos de la final

Partido de ida:

Estadio Carlos Salazar Hijo, Mazatenango

Sábado 16 de mayo

3:00 PM

Partido de vuelta:

Estadio Municipal Sampedrano, San Pedro Sacatepéquez

Domingo 24 de mayo

1:00 PM

La final de la Primera División del Clausura 2026 cerrará un torneo histórico para el fútbol de ascenso guatemalteco donde San Pedro FC ya aseguró su lugar en la Liga Nacional por primera vez en sus 32 años de historia. Suchitepéquez jugará la final con la doble motivación de coronarse campeón y buscará el segundo ascenso ante Nueva Santa Rosa, en lo que promete ser un cierre de temporada apasionante para la Primera División guatemalteca.