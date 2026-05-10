¡Histórico! San Pedro FC asciende a Liga Nacional tras vencer 1-0 a Nueva Santa Rosa

San Pedro FC escribió este domingo 10 de mayo la página más importante de su historia. Los Shecanos vencieron 1-0 a Nueva Santa Rosa en el Estadio Municipal Sampedrano en el partido de vuelta de las semifinales de la Primera División del Clausura 2026, cerrando la serie con un global de 2-1 que les dio el boleto de ascenso directo a la Liga Nacional por primera vez en sus 32 años de existencia como club.

El gol de Steve Chacón fue el único del partido y el más importante en la historia de la institución sampedrana, en lo que fue un encuentro cerrado y de alta tensión donde Nueva Santa Rosa intentó revertir el resultado sin lograrlo.

El partido fue disputado y parejo desde el inicio. San Pedro tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador en el primer tiempo con un penal que fue fallado, y posteriormente un remate que fue anulado complicó aún más el panorama para los locales. Sin embargo los Shecanos no bajaron los brazos y Steve Chacón apareció para anotar el gol histórico que desató la celebración en el Municipal Sampedrano. Nueva Santa Rosa intentó revertir el resultado en los minutos finales pero no pudo encontrar el gol que le hubiera forzado la prórroga, cerrando así su participación en esta llave de las semifinales.

Las declaraciones tras el partido estuvieron cargadas de emoción y algo de rivalidad. El autor del gol histórico no ocultó su felicidad. "Mi sacrificio ha valido la pena, nunca me imaginé hacer el gol del ascenso", expresó Chacón visiblemente emocionado.

San Pedro FC jugará en Liga Nacional

San Pedro FC disputará la Liga Nacional por primera vez en sus 29 años de historia a partir del próximo torneo, un logro que corona el trabajo de una institución que ha crecido de manera sostenida en el fútbol de ascenso guatemalteco. Los Shecanos consiguieron su boleto al ser finalistas del Apertura 2025 y al ganar esta semifinal del Clausura 2026, completando así el proceso que los lleva a la máxima categoría del fútbol chapín por primera vez en su historia.

San Pedro FC disputará ahora la final de la Primera División del Clausura 2026 donde esperará al ganador de la otra llave entre Suchitepéquez y Chichicasteco, serie en la que los Masheños llegan con ventaja tras ganar el partido de ida. El campeón de esa final también obtendrá un boleto de ascenso a la Liga Nacional, por lo que aún queda por definirse quién acompañará a San Pedro en la máxima categoría del fútbol guatemalteco la próxima temporada.

Nueva Santa Rosa, por su parte, tendrá una segunda oportunidad de pelear por el ascenso. Los Paneleros, que también tienen medio boleto asegurado por haber llegado a la final del Apertura 2025, enfrentarán al perdedor de la llave entre Suchitepéquez y Chichicasteco en lo que será su última oportunidad de conseguir el boleto a la Liga Nacional en este torneo. "Agradecido con Dios, es un sueño, es una locura", expresó el anotador del gol, resumiendo el sentimiento de toda una institución que este domingo cumplió el mayor sueño de su historia.