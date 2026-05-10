EN VIVO | San Pedro FC vs. Nueva Santa Rosa: partido por el ascenso a la Liga Nacional

San Pedro FC y Nueva Santa Rosa definen este domingo 10 de mayo en el Estadio Municipal Sampedrano al primer equipo con ascenso directo a la Liga Nacional, en el partido de vuelta de las semifinales de la Primera División del Clausura 2026.

El partido de ida terminó igualado 1-1 en el Estadio Pedro García Arredondo con goles de Alexis Barrientos para los Paneleros y Santiago Gómez para los Shecanos, por lo que la serie llega completamente abierta a la vuelta del domingo con todo por definirse en territorio sampedrano.

El duelo tiene un contexto histórico irrepetible. Ambos equipos se enfrentaron en la final del Apertura 2025 donde Nueva Santa Rosa remontó un 0-2 para ganar 4-2 en el global y coronarse campeón, y ahora se vuelven a ver las caras con el ascenso directo a la Liga Nacional como gran premio. El ganador de esta serie completará su boleto de ascenso y se convertirá en el primer equipo de estas instituciones en disputar la máxima categoría del fútbol guatemalteco, ya que ninguno de los dos ha militado jamás en la Liga Nacional.

San Pedro FC jugará como local con el apoyo de su afición. Nueva Santa Rosa, por su parte, llega con la confianza del campeón defensor. Cualquier resultado puede darse en un partido donde el ascenso histórico para uno de los dos clubes está en juego.