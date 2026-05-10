Primera División: San Pedro y Suchitepéquez clasifican a la final del torneo Clausura 2026

La Primera División del Clausura 2026 ya tiene sus dos finalistas, San Pedro y Suchitepéquez definirán al campeón del torneo. Ambos partidos de vuelta se disputaron este domingo 10 de mayo y dejaron resultados contundentes que no dieron lugar a sorpresas en ninguna de las dos llaves.

Deportivo San Pedro selló su boleto a la final al vencer 1-0 a Nueva Santa Rosa en el Estadio Municipal Sampedrano con un gol de Steve Chacón, cerrando la serie 2-1 en el global. Los Shecanos disputarán su segunda final consecutiva de la Primera División y llegan con el boleto de ascenso a la Liga Nacional ya asegurado por haber ganado esta semifinal. Nueva Santa Rosa, que empató 1-1 en la ida, no pudo revertir el resultado en la vuelta y quedó eliminada aunque conserva la oportunidad de pelear por el segundo boleto de ascenso al ser campeona del Apertura 2025.

Suchitepéquez, por su parte, tuvo una serie mucho más dominante al eliminar al Chichicasteco con un global de 4-0. Los venados habían ganado el partido de ida 3-0 con doblete de Fabricio González y uno más de Andrés Lezcano , y en la vuelta sellaron la clasificación con un tanto de Rogert Díaz al minuto 85 para el 1-0 que cerró la serie. La clasificación de Suchitepéquez es especialmente importante porque asegura el medio boleto a la Liga Nacional, con la posibilidad de completarlo ante Nueva Santa Rosa.

Mientras San Pedro ya celebra su ascenso garantizado, Suchitepéquez buscará coronarse campeón y además peleará por el segundo ascenso a la Liga Nacional en un partido independiente contra Nueva Santa Rosa que también posteriormente a la gran final del torneo.

El Congreso de la Liga de la Primera División se reunirá este lunes 11 de mayo para definir las fechas y horarios tanto de la final entre San Pedro y Suchitepéquez como del partido por el segundo boleto de ascenso entre los Venados y los Panaleros, en lo que promete ser unas semanas decisivas para el fútbol de ascenso guatemalteco.

El equipo que finalmente ascienda junto a San Pedro FC llenará uno de los dos espacios disponibles en la Liga Nacional para la próxima temporada, tras la confirmación de los descensos de Achuapa y Mictlán al finalizar el Clausura 2026.