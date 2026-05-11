Antigua, Municipal, Mixco y Xelajú representarán a Guatemala en la Copa Centroamericana 2026

Guatemala ya conoce a sus cuatro representantes en la Copa Centroamericana Concacaf 2026. La clasificación de Xelajú MC a la final del Clausura 2026 tras eliminar a Comunicaciones completó el cuadro de equipos guatemaltecos que participarán en el torneo regional más importante de la zona, cerrando así una incógnita que dependía del resultado de las semifinales. Los cuatro cupos quedan distribuidos entre Antigua GFC, Municipal, Deportivo Mixco y Xelajú MC en lo que será la participación más amplia de Guatemala en la historia de la competencia.

El sistema de clasificación para la Copa Centroamericana otorgó cuatro cupos a Guatemala basándose en los resultados de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026. Antigua GFC y Municipal aseguraron sus boletos al ser campeón y subcampeón del Apertura 2025 respectivamente, mientras que Deportivo Mixco garantizó su participación histórica al ser el segundo mejor equipo de la tabla acumulada sin boleto asegurado tras llegar a las semifinales del Clausura 2026.

Xelajú MC completó el cuarto cupo al clasificarse a la final del Clausura 2026, desplazando a Comunicaciones que hubiera obtenido el boleto de haber avanzado. Vale recordar que los Superchivos fueron subcampeones de la edición anterior de la Copa Centroamericana, por lo que llegan con experiencia y conocimiento del torneo regional que les dará una ventaja importante.

Los cuatro representantes de Guatemala

Antigua GFC — Campeón Apertura 2025

Municipal — Subcampeón Apertura 2025

Deportivo Mixco — Mejor posicionado en tabla acumulada

Xelajú MC — Finalista Clausura 2026

Un reto histórico

El sorteo de la Copa Centroamericana 2026 se realizará el próximo 26 de mayo en Miami, Florida, a las 6:00 PM, donde se conocerán los grupos y los rivales de los cuatro equipos guatemaltecos. El torneo arrancará entre el 28 y 30 de julio con la fase de grupos y cerrará el 2 y 6 de diciembre de 2026 con la gran final, donde el campeón obtendrá clasificación directa a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Con cuatro equipos en el torneo regional Guatemala tendrá su mayor representación en la historia de la competencia, en lo que promete ser una participación que pondrá a prueba el nivel del fútbol chapín ante los mejores clubes de Centroamérica y el Caribe en una edición que reunirá a 20 equipos de toda la región en cuatro grupos de cinco.