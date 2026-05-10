Xelajú es finalista del Clausura 2026: venció 2-0 a Comunicaciones y enfrentará a Municipal por el título

Xelajú MC está en la final del Clausura 2026. Los Superchivos de Roberto Hernández vencieron este domingo 2-0 a Comunicaciones en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango con goles de Jesús "Chucho" López al minuto 12 y Yair Jaén al 73, cerrando la serie con un global de 4-2 para avanzar a la gran final donde enfrentarán a Municipal, que ya había sellado su boleto tras golear a Mixco 7-0 en el global.

El encuentro arrancó con Xelajú tomando la iniciativa desde el primer minuto y al 12 llegó el premio. Jorge Aparicio lanzó un centro que encontró a Chucho López en el centro del área para definir el 1-0 que ponía la serie 3-2 en el global a favor de los Superchivos. Comunicaciones intentó reaccionar en la segunda mitad con aproximaciones de Vuletich, Lynner García y Stheven Robles que no encontraron destino gracias a las intervenciones de Estuardo Chang bajo los tres palos. Al minuto 73 Yair Jaén sentenció la clasificación con un golazo para el 2-0 definitivo que dejó la serie 4-2 en el global y dejó sin opciones a los Cremas.

El partido fue un reflejo del carácter del equipo quetzalteco a lo largo de toda la serie. Xelajú aprovechó la localía del Mario Camposeco y la presión de su afición para imponer su juego desde el inicio, mientras que Comunicaciones no pudo revertir la desventaja pese a sus intentos en la segunda mitad.

Jorge Aparicio resumió la actuación del equipo con palabras precisas. "Sabíamos que en casa teníamos que hacer nuestro partido, encontramos los goles en un momento justo. Ha sido un trabajo en grupo", afirmó.

Xelajú a la final ante Municipal

Con la clasificación confirmada, Xelajú MC disputará la final del Clausura 2026 ante Municipal en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos del fútbol guatemalteco en los últimos años. Los Superchivos llegan a la final como líderes del torneo con 39 puntos y con la confianza de haber eliminado a Comunicaciones en una serie que ganaron con autoridad, mientras que Municipal llega como el equipo más regular de la temporada en la tabla acumulada con 86 puntos.

La final también tendrá implicaciones en la Copa Centroamericana 2026, donde el cuarto cupo de Guatemala quedará para Xelajú MC tras su clasificación a la gran final del Clausura 2026. El sorteo del torneo regional se realizará el 26 de mayo en Miami donde Guatemala estará representada por Antigua GFC, Municipal, Mixco y Xelajú MC en lo que promete ser una participación histórica para el fútbol chapín en la competencia centroamericana más importante a nivel de clubes.