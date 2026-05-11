“Tenemos hambre de ser campeones”: Roberto Hernández sobre la final ante Municipal

Roberto Hernández compareció ante los medios tras la clasificación de Xelajú MC a la final del Clausura 2026 y no ocultó su ilusión de cara al duelo ante Municipal. El técnico mexicano reconoció la calidad del rival pero dejó claro que su equipo llega con la mentalidad de un campeón.

"Vamos contra Municipal en la final, un gran rival. El 1 y 2 de la tabla general. Dos equipos muy constantes durante todo el torneo. Será una final muy difícil, muy cerrada y muy competida, pero creo que tenemos oportunidad. Nuestro equipo está claro y consciente de lo que tiene que hacer", afirmó el estratega azteca.

Hernández también se refirió al partido de ida que se disputará en El Trébol y dejó claro el plan de su equipo para enfrentar a los Rojos en su propia cancha. "El Trébol es una de las buenas canchas del fútbol guatemalteco, muy parecida a la nuestra. Queremos ser campeones y para ser campeones hay que ganarle al que esté enfrente, en este caso a Municipal", señaló el técnico, quien también destacó la solidez defensiva de su equipo como una de las principales armas de cara a la final.

El estratega también destacó el mérito del grupo para llegar a esta instancia pese a las múltiples adversidades que afrontó a lo largo de la liguilla, incluyendo las bajas de dos porteros y la suspensión de Chucho López.

"El equipo fue muy resiliente todo el tiempo y eso nos da como resultado estar en una gran final con mucho mérito y muchas ganas de poder ganarla. En las finales los equipos no regalan nada y hay que hacer mucho trabajo para conseguir un gol. Estamos puestos y dispuestos con las herramientas que tenemos para disputarla", afirmó Hernández, quien también cerró con un mensaje de optimismo. "Ojalá Dios permita que podamos ganarla y disfrutarla", concluyó.

La octava luna como objetivo

Xelajú MC llegó a la final del Clausura 2026 como líder del torneo con 39 puntos tras 11 victorias, 6 empates y 5 derrotas en la fase regular. Los Superchivos eliminaron a Marquense en cuartos de final con un global de 3-1 y a Comunicaciones en semifinales con un 4-2 en el agregado, en una campaña que los consolida como uno de los equipos más sólidos de la temporada bajo la dirección de Hernández.

El último título de Xelajú MC fue en el Apertura 2024 cuando derrotaron a Cobán Imperial con un global de 3-2 bajo la dirección de Amarini Villatoro. Ahora los Superchivos buscan la Octava Luna de su historia en una final que se disputará el sábado 16 de mayo en El Trébol a las 6:00 PM en el partido de ida y el sábado 24 de mayo en el Mario Camposeco a las 8:00 PM en la vuelta, en lo que será el tercer Clásico chapín por el título entre Municipal y Xelajú en la historia del fútbol guatemalteco.