Video: La impactante lesión de Romario da Silva que paralizó a Motagua y estremeció a Xelajú MC

El futbol hondureño quedó en shock tras la impactante lesión que sufrió el delantero brasileño Romario da Silva, actual jugador de Motagua y recordado por su paso con Xelajú MC, luego de protagonizar una de las escenas más dramáticas del Torneo Clausura de Honduras.

El atacante vivió un momento de absoluta angustia durante el compromiso entre Motagua y Olancho FC, correspondiente a una fase decisiva del campeonato. Lo que parecía una acción normal terminó convirtiéndose en una escena escalofriante que paralizó a jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en el estadio.

La acción ocurrió en la segunda mitad, cuando Romario disputó un balón dividido a gran velocidad. En medio de la jugada, su pie izquierdo quedó atrapado en una mala postura y el movimiento provocó una fractura expuesta en el tobillo, generando conmoción inmediata dentro y fuera del terreno de juego.

El brasileño cayó al césped entre intensos gritos de dolor, mientras sus compañeros pedían desesperadamente el ingreso de la asistencia médica. La gravedad de la lesión de Romario da Silva fue evidente desde el primer instante y provocó una reacción emocional inmediata; varios futbolistas no pudieron ocultar su impacto, algunos incluso al borde de las lágrimas al observar la magnitud del daño sufrido por el delantero.

El personal médico ingresó con rapidez para inmovilizar la extremidad afectada y trasladarlo en ambulancia hacia un centro hospitalario, donde fue sometido a estudios especializados para determinar con exactitud el alcance de la fractura y establecer el procedimiento quirúrgico correspondiente.

Aunque Motagua aún no ha emitido un informe oficial detallado, distintos medios hondureños señalan que la recuperación podría extenderse durante varios meses, dejando prácticamente descartada su presencia en el cierre del torneo y comprometiendo incluso el inicio de la próxima temporada.

La noticia generó preocupación también en Guatemala, especialmente entre la afición de Xelajú MC, donde el atacante dejó buenas sensaciones por su entrega, potencia ofensiva y capacidad de desequilibrio. El club altense incluso publicó un mensaje de solidaridad deseándole una pronta recuperación.

El paso de Romario da Silva por Xelajú MC le permitió consolidarse en la región antes de dar el salto al fútbol hondureño, donde buscaba afianzarse como pieza importante dentro del proyecto deportivo de Motagua.

Ahora, el delantero brasileño enfrenta uno de los desafíos más complejos de su carrera. La grave lesión de Romario da Silva representa no solo una dura baja para Motagua en plena pelea por el campeonato, sino también una prueba personal que exigirá fortaleza mental y resiliencia para regresar a la alta competencia.