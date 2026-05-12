¿Quién manda en Guatemala? Los clubes más ganadores en los torneos cortos desde el 2000

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¿Quién manda en Guatemala? Los clubes más ganadores en los torneos cortos desde el 2000

La historia reciente del futbol guatemalteco ha estado marcada por el dominio de pocos equipos y la lucha constante de los clubes departamentales por romper la hegemonía.

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Pocos equipos de la Liga Nacional han tenido el privilegio de coronarse campeón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Pocos equipos de la Liga Nacional han tenido el privilegio de coronarse campeón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Desde la instauración de los torneos cortos en el año 2000, la historia de la Liga Nacional de Guatemala ha demostrado que competir es una cosa, pero levantar el título es un privilegio reservado para pocos.

En 53 torneos disputados —uno quedó suspendido por la pandemia del covid-19— únicamente nueve equipos han logrado proclamarse campeones, reflejo de una liga marcada por la hegemonía de unos cuantos clubes.

El dominio lo encabeza Municipal, que suma 17 títulos en este formato y llega a una nueva final con la posibilidad de convertirse en el máximo ganador absoluto del futbol guatemalteco. Dentro de esa cosecha destaca el histórico pentacampeonato logrado bajo la dirección del argentino Enzo Trossero, incluyendo tres finales ganadas frente a su eterno rival.

Muy cerca aparece Comunicaciones, con 15 coronas y una marca difícil de igualar: el hexacampeonato conseguido entre el Apertura 2012 y Clausura 2015, una racha histórica que incluyó cuatro finales venciendo a Municipal y dos al desaparecido Heredia.

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Ambos gigantes comparten 32 campeonatos totales, pero los escarlatas tienen la oportunidad de romper esa paridad si derrotan a Xelajú MC, que busca su octava luna y consolidarse como el tercer club más laureado del país.

Más atrás, Antigua GFC se ha convertido en el mejor equipo departamental de la era moderna con seis títulos, cinco de ellos bajo la conducción de Mauricio Tapia.

También sobresale Deportivo Guastatoya, que pese a haber coqueteado con el descenso, presume tres títulos, incluido un bicampeonato con Amarini Villatoro.

La lista de campeones se completa con Cobán Imperial y el desaparecido Deportivo Jalapa, ambos con dos coronas, además de Deportivo Suchitepéquez, hoy en Primera División y Deportivo Malacateco, con una cada uno.

La historia reciente deja claro que, aunque muchos han pasado por Liga Nacional, la gloria sigue siendo territorio exclusivo de unos pocos.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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