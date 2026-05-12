Javier Aguirre presenta prelista de México para el Mundial con Guillermo Ochoa y sin Hirving Lozano

Los mediocampistas Marcel Ruiz, del Toluca, y Diego Lainez, de Tigres UANL, figuran entre los nombres más destacados de la prelista de 55 jugadores de la selección de México, anunciada este martes por el técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Esta nómina se reducirá a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial, cuya lista definitiva deberá entregarse a más tardar el próximo 1 de junio.

Marcel Ruiz aparece como una de las principales sorpresas, luego de que se pensaba que quedaría fuera por la rotura parcial del ligamento cruzado anterior que sufrió en marzo. El jugador decidió no operarse y optó por un tratamiento conservador con la intención de llegar a tiempo a la cita mundialista.

En el caso de Diego Lainez, su inclusión también llama la atención, ya que había sido excluido de convocatorias anteriores por una supuesta indisciplina. Sin embargo, el mediocampista reaparece en la consideración del seleccionador.

Por otro lado, el delantero Hirving Lozano, quien no ha tenido actividad reciente con el San Diego de la MLS, quedó fuera de esta prelista, por lo que prácticamente se queda sin opciones de asistir al Mundial.

Prelista de 55 convocados de México:

Porteros: Alex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol) y Raúl Rangel (Guadalajara).

Defensas: Bryan González (Guadalajara), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Eduardo Águila (San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres UANL), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Génova), Jorge Sánchez (PAOK), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Guadalajara) y Víctor Guzmán (Monterrey).

Centrocampistas: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (América), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Diego Lainez (Tigres UANL), Efraín Álvarez (Guadalajara), Elías Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (América), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (América), Jordan Carrillo (Pumas UNAM), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dínamo Moscú), Luis Romo (Guadalajara), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas) y Ricardo Angulo (Toluca).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Guadalajara), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Guadalajara) y Santiago Giménez (Milan).