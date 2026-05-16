Lewandowski se despide del Barça tras cuatro años: “Misión cumplida”

Robert Lewandowski confirmó este sábado que dejará el Barcelona al finalizar la presente temporada, poniendo fin a una etapa de cuatro años en el club azulgrana.

El delantero polaco hizo el anuncio a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su agradecimiento al club, a la afición y al presidente Joan Laporta.

“Después de cuatro años llenos de retos y mucho trabajo, ha llegado el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres títulos de Liga. Nunca olvidaré el cariño que recibí desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra”, escribió el atacante.

Lewandowski, quien cumplirá 38 años en agosto, finaliza contrato este verano tras haber disputado cuatro temporadas con el conjunto catalán.

Durante su etapa en el Barça, el goleador contribuyó a la conquista de tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Además, el futbolista agradeció especialmente a Joan Laporta por darle “la oportunidad de vivir el capítulo más importante” de su carrera profesional.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

“El Barça vuelve a estar donde merece. Visca el Barça. Visca Catalunya”, concluyó el delantero.

Lewandowski tendrá la oportunidad de despedirse de la afición blaugrana este domingo en el Spotify Camp Nou, cuando el Barcelona reciba al Betis en el último partido de la temporada como local, correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga.