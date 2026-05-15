Municipal vs. Xelajú MC: fecha, hora y dónde ver la final de ida del Clausura 2026

La gran final del Clausura 2026 arranca este sábado 16 de mayo con el partido de ida entre Municipal y Xelajú MC en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, a las 18 horas de Guatemala.

Los Rojos de Mario Acevedo reciben a los Superchivos de Roberto Hernández en lo que será la tercera vez que estos dos equipos se enfrentan en una final por el título, con el historial completamente igualado entre ambos clubes, con un campeonato para cada uno en las finales anteriores disputadas en el Clausura 2010 y el Clausura 2012.

Municipal llega a la final como el equipo más regular de la temporada en la tabla acumulada, con 86 puntos, tras eliminar a Mixco con un global aplastante de 7-0 en las semifinales. Xelajú MC llega como líder del Clausura, con 39 puntos en la tabla del torneo y con la confianza de haber eliminado a Comunicaciones con un global de 4-2, aunque con las bajas sensibles de Rubén Darío Silva y Nery Lobos en la portería, que han obligado al técnico Hernández a recurrir al joven Estuardo Chang bajo los tres palos..

Los datos del partido

Municipal vs. Xelajú MC

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Horario: 6:00 PM

Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol

Dónde ver: A través de la señal de Tigo Sports

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El partido de vuelta de la gran final se disputará el sábado 23 de mayo a las 20 horas en el Estadio Mario Camposeco, de Quetzaltenango, donde Xelajú buscará la Octava Luna de su historia ante su afición. El ganador de la serie se coronará campeón del Clausura 2026 y levantará el título, en lo que promete ser una final histórica para el futbol guatemalteco.