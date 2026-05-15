Duelo por el orgullo; el balance de los últimos 10 juegos entre Municipal y Xelajú

La espera está a punto de terminar. La Liga Nacional se prepara para vivir una noche de máxima intensidad cuando Municipal y Xelajú MC comiencen, a partir de mañana, la gran final del Torneo Clausura 2026. El primer capítulo se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde el conjunto escarlata será local en un duelo que promete emociones, tensión y un ambiente espectacular.

La serie se jugará a 180 minutos, con la posibilidad de extenderse a tiempos extra y penales si el marcador global así lo exige. Cabe mencionar que, como ocurrió en la serie anterior, no vale el gol de visitante ni la posición en la tabla. Nada está escrito: en una final, cualquier detalle puede marcar el destino.

Para el encuentro de ida se espera un lleno total. Las entradas se agotaron prácticamente desde el primer momento en que salieron a la venta, por lo que se prevé un estadio repleto y teñido de rojo, impulsando al equipo capitalino desde el primer minuto.

El mismo escenario se anticipa para el partido de vuelta, cuando la serie se defina en el estadio Mario Camposeco, con los superchivos arropados por su gente en Quetzaltenango. La final tendrá, además de futbol, una atmósfera de auténtica fiesta nacional.

El primer golpe: un partido que puede inclinar la balanza

El duelo de ida será clave para tomar ventaja y encarar la vuelta con mayor tranquilidad. Los dirigidos por Mario Acevedo buscarán imponer condiciones desde el silbatazo inicial del árbitro guatemalteco Walter López, con la consigna de abrir el marcador y construir una renta favorable.

Enfrente, el conjunto superchivo, bajo la conducción de Roberto Hernández, intentará salir con un resultado inteligente: competir, resistir cuando sea necesario y golpear en el momento justo para llegar con la serie abierta a su casa, donde su afición puede convertirse en un factor decisivo.

Viejos conocidos: así llegan en los enfrentamientos recientes

Durante este certamen, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones en la fase regular:

En la primera vuelta, Municipal fue local y se impuso por la mínima diferencia, con anotación de Pedro Altán.

En la jornada 14, Xelajú fue local y derrotó 3-1 a los rojos, con goles de Denilson Ochaeta, Derrickson Quirós y Steven Cárdenas. Por Municipal anotó Cristian Hernández.

Además, durante la temporada 2025-2026 también se midieron en el Apertura 2025, cuando Municipal consiguió un triunfo 0-3 como visitante y luego empató 1-1 en casa.

Si se amplía la mirada a los últimos diez compromisos entre ambos, la ventaja es considerable para el cuadro rojo: cinco victorias, cuatro empates y una derrota, que ocurrió precisamente en el choque más reciente de este certamen. Por eso, Municipal intentará sostener esa tendencia como motivación, mientras los superchivos confían en que su último triunfo sea el impulso definitivo para romper la hegemonía escarlata.

En una final, los números pesan… pero no juegan

Aunque las estadísticas pueden orientar, en una final el peso real lo marca el carácter. Municipal buscará conquistar la ansiada 33, con la ilusión de convertirse en el equipo más laureado del futbol guatemalteco. Xelajú, por su parte, sueña con su octava luna: de lograrla, igualaría el historial de Aurora con ocho títulos nacionales.

Presión del título: dos proyectos obligados a responder

Esta final reúne a los dos equipos más regulares del torneo. Xelajú terminó como súper líder con 39 puntos, mientras Municipal fue segundo con 38 unidades. La paridad es total y, por eso, la tensión también es máxima.

En el lado escarlata, la presión crece por el contexto: Municipal llega a su tercera final consecutiva, pero perdió las dos anteriores. Una nueva caída significaría un golpe duro para la afición y para el proyecto de Mario Acevedo, además de que el club disputa su cuarta final en los últimos cinco torneos cortos.

Xelajú, en cambio, apunta a consolidar un ciclo histórico. En los últimos siete torneos, el equipo altense llegó a su tercera final, y en las dos anteriores logró levantar el título. Sin embargo, todavía duele el golpe reciente: hace cinco meses, el cuadro superchivo firmó una gran Copa Centroamericana, llegó a la final, pero la perdió, y su afición aún no olvida ese episodio. Esta serie representa la oportunidad perfecta para sanar esa herida y confirmar que el club es uno de los más dominantes de los últimos años en el balompié nacional

Cuenta regresiva: todo listo para el primer capítulo

Faltan pocas horas para que ruede el balón en esta gran final. Municipal saldrá con la ambición de pegar primero y defender su dominio reciente ante los superchivos; Xelajú buscará repetir el golpe más reciente y demostrar que la paridad se rompe con personalidad.

La mesa está servida: dos aficiones, dos estadios que estarán a reventar y dos equipos con la misma obsesión. Comienza la batalla por quedarse con el título del Clausura 2026.

Últimos duelo entre rojos y chivos