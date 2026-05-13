Guatemala vs Austria: se cancela el partido amistoso y este es el motivo

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut), confirmó este miércoles 13 de mayo la cancelación del partido amistoso entre la Selección de Guatemala y su similiar de Austria, programado para el 10 de junio.

La FFG informó que recibió una notificación en la que la FIFA no avala la realización del encuentro. La selección dirigida por Luis Fernando Tena tenía previsto disputar tres partidos de preparación contra selecciones mundialistas.

El plan incluía enfrentamientos contra un combinado sudamericano y dos europeos; sin embargo, el duelo frente a Austria quedó suspendido.

Pese a la cancelación, Guatemala mantiene en agenda los amistosos contra República Checa, el 4 de junio, y Ecuador, el 7 de junio.

En un comunicado divulgado en redes sociales, la Federación indicó: “La Federación Nacional de Futbol de Guatemala informa: La Selección Nacional se prepara para disputar varios partidos amistosos internacionales de alto nivel en territorio estadounidense durante la Fecha FIFA de junio del 2026.

Dentro de la planificación se tenía programado enfrentar a la Selección de Austria el 10 de junio; sin embargo, la FFG ha recibido notificación de que la FIFA no avala la realización de dicho encuentro. Los partidos amistosos internacionales autorizados para junio son: ante República Checa el 4 de junio y frente a Ecuador el 7 de junio”.

Estos encuentros forman parte del segundo proceso del estratega mexicano Luis Fernando Tena al frente de la Azul y Blanco. En su primera etapa no logró clasificar a la Selección Nacional al Mundial, por lo que en esta nueva oportunidad busca foguear al equipo con selecciones de mayor nivel.

Cabe mencionar que estos compromisos correspondieron al tercer y cuarto partido del combinado nacional en el año. En sus primeros encuentros, Guatemala cayó 1-0 ante Canadá y luego sufrió una derrota por 7-0 frente a Argelia.