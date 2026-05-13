Municipal vs Xelajú: Braulio Linares y Estuardo Chang, el duelo entre la experiencia la ilusión

Cuando la final del Torneo Clausura 2026 enfrente a Municipal y Xelajú MC, buena parte del destino del título se escribirá bajo los tres palos. Allí chocarán dos historias opuestas, dos realidades distintas y dos caminos que convergen en el momento más importante de la Liga Nacional de Guatemala: la experiencia de Braulio Linares, de 30 años, frente a la irrupción inesperada de Estuardo Chang, de 20.

A simple vista, el duelo parece inclinarse hacia Linares. Diez años de trayectoria en el futbol guatemalteco respaldan al guardameta escarlata, quien ha defendido camisetas de Deportivo Suchitepéquez, Cobán Imperial, Santa Lucía Cotzumalguapa, Antigua GFC y ahora Municipal.

Su mayor consagración llegó en 2021, cuando levantó el título con Santa Lucía bajo las órdenes de Mario Acevedo, hoy técnico rojo. Esa conexión ha sido clave para consolidarlo como titular en esta final Municipal vs Xelajú, incluso por encima de Kenderson Navarro.

Pero enfrente surge la historia que alimenta la esencia impredecible del futbol. Chang pasó del anonimato a convertirse en uno de los nombres más comentados de la fase final del Clausura 2026.

Debut

Formado en las fuerzas básicas de Xelajú, su oportunidad llegó tras la lesión de Rubén Darío Silva y la baja de Nery Lobos. Las dudas rodeaban su debut, pero respondió con solvencia.

Tras una destacada semifinal frente a Comunicaciones, ahora disputará la final del futbol guatemalteco decidido a demostrar que la juventud también puede sostener grandes responsabilidades.

El favoritismo señala a Linares por experiencia, pero las finales suelen derribar pronósticos. Uno llega con autoridad; el otro, con ilusión. Entre ambos podría estar la llave del campeonato.