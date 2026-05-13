Xelajú vs Municipal: las veces que se han enfrentado en una final y cómo terminaron

La Liga Nacional de Guatemala tendrá la final que mejor resume toda la temporada. Xelajú MC y Municipal, los dos equipos más consistentes de la fase de clasificación, pelearán por la corona del Torneo Clausura 2026 en una serie que promete intensidad, estadios llenos y un choque cargado de historia.

El duelo enfrentará al primer y segundo lugar de la tabla general, dos clubes que confirmaron a lo largo del campeonato por qué fueron los más sólidos del semestre. Tanto los superchivos como los escarlatas mostraron regularidad, jerarquía y contundencia en la liguilla para instalarse en la disputa por el título.

El conjunto altense atraviesa uno de sus mejores momentos competitivos de los últimos años. Bajo una idea clara de juego y una evolución sostenida durante el torneo, Xelajú MC logró quedarse con el liderato general y consolidó una identidad futbolística que hoy lo tiene a las puertas de otra consagración.

En la fase final, los quetzaltecos dejaron en el camino primero a Deportivo Marquense y luego a Comunicaciones, dos series que terminaron de confirmar que el equipo está listo para pelear nuevamente por la gloria.

Con esta clasificación, los superchivos alcanzaron su séptima final en torneos cortos, respaldados además por un historial alentador: de las seis finales anteriores, conquistaron cuatro títulos y únicamente cayeron en dos ocasiones.

Ese registro fortalece la confianza de un club que sabe competir bajo presión y que ahora buscará sumar la octava luna, con la que igualaría a Aurora entre los clubes más laureados del país.

La última celebración altense llegó en el Apertura 2024, cuando derrotaron a Cobán Imperial, una consagración que aún permanece fresca en la memoria de su afición.

Municipal quiere romper el empate histórico

Enfrente estará un gigante acostumbrado a estas instancias, aunque con una deuda reciente pendiente.

Municipal disputará su tercera final consecutiva, obligado a romper la mala racha que lo vio perder las dos definiciones anteriores frente a Antigua GFC.

Los rojos cerraron la fase regular en el segundo puesto y en la liguilla mostraron autoridad absoluta. Primero eliminaron a Guastatoya y posteriormente aplastaron a Deportivo Mixco con un contundente global de 7-0, enviando un mensaje claro de que llegan encendidos al momento más importante del campeonato.

Será la final número 36 para los escarlatas desde la instauración de los torneos cortos en el año 2000, una cifra que ningún otro club ha alcanzado.

Además, Municipal es el equipo más ganador de esta era con 17 coronas, aunque también carga con el registro de más subcampeonatos, al sumar 18 finales perdidas.

La misión ahora es conquistar el título 33 de su historia, romper el empate que sostiene con Comunicaciones como máximos campeones del fútbol guatemalteco y volver a celebrar un campeonato que no consiguen desde el Clausura 2024, cuando vencieron a Mixco.

Un historial que eleva la expectativa

Será apenas la tercera final entre Xelajú MC y Municipal, un antecedente que incrementa la expectativa alrededor de la serie.

La primera ocurrió en el Clausura 2010, cuando Municipal impuso condiciones con un categórico 7-1 global, tras ganar 3-1 la ida y 4-0 la vuelta.

Dos años después llegó la revancha altense. En el Clausura 2012, Xelajú conquistó una de las páginas más memorables de su historia al derrotar a los rojos en tanda de penaltis y quedarse con la quinta luna.

Ahora, catorce años después, la historia vuelve a cruzarlos.

El Mario Camposeco definirá al campeón

La serie ya tiene fechas y horarios confirmados tras la reunión sostenida entre las directivas de ambos clubes y miembros del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional, donde quedaron afinados todos los detalles administrativos y deportivos.

El partido de ida se jugará el sábado 16 de mayo en el estadio Manuel Felipe Carrera, con Municipal como local.

La vuelta, donde se conocerá al campeón del Clausura 2026, se disputará el 23 de mayo en el estadio Mario Camposeco, escenario que suele convertirse en una auténtica fortaleza para los superchivos.

Con dos planteles en gran momento, cuentas pendientes y objetivos históricos en juego, la final promete convertirse en una de las más memorables de los últimos años en la Liga Nacional de Guatemala.