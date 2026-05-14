Acevedo y Hernández, el duelo de estrategas que marcará la final Municipal vs Xelajú

En la gran final del torneo Clausura 2026 no solo chocarán dos planteles construidos para pelear la cima; también se enfrentarán dos de las mentes tácticas más meticulosas del futbol guatemalteco. Mario Acevedo, al frente de Municipal, y Roberto Hernández, estratega de Xelajú MC, librarán un duelo táctico silencioso desde los banquillos, donde cada ajuste, movimiento y lectura del partido podría inclinar la balanza hacia la gloria.

Ambos técnicos construyeron a los equipos más sólidos del campeonato. Municipal terminó segundo y Xelajú es líder general, recompensa al trabajo estratégico desarrollado durante meses y que hoy los tiene disputando la serie más importante del semestre, con la hegemonía del balompié nacional en juego.

Para Mario Acevedo, la final representa mucho más que la posibilidad de levantar un trofeo. Sobre sus hombros descansa la presión de devolver a Municipal a la cima, tras dos finales perdidas de manera consecutiva; una bajo la dirección de Sebastián Bini y otra, ya con él al mando.

Aunque parte de la afición escarlata ha cuestionado su gestión, el técnico nicaragüense ha respondido con resultados y con una evidente evolución futbolística en el cierre del torneo. Su equipo recuperó la contundencia extraviada durante varios pasajes del certamen y llega en uno de sus mejores momentos.

Pero en el entorno rojo no basta competir. La exigencia es conquistar la copa 33, esa que se resiste desde el Clausura 2024.

Experiencia no le falta. Ya sabe lo que significa coronarse como visitante, hazaña conseguida en el Clausura 2021, cuando llevó a Santa Lucía a vencer a Comunicaciones. Ahora sueña con repetir la historia en el Estadio Mario Camposeco.

Movimientos acertados

Del otro lado aparece Roberto Hernández, un técnico que fue recibido con dudas luego de su irregular paso por Comunicaciones. Sin embargo, el mexicano encontró en Xelajú MC el escenario perfecto para su reivindicación.

Fiel a su esencia táctica, implantó una filosofía clara que el plantel asimiló rápidamente. Supo diseñar dos versiones competitivas: una ordenada y cerebral para jugar fuera de casa y otra agresiva y dinámica para aprovechar la localía.

Su libreto ya dio resultados en la liguilla ante Marquense y Comunicaciones. Además, Hernández sabe cómo ganar finales: fue campeón con Malacateco en el Apertura 2021.

Desde su presentación fue claro: “Quiero ser campeón con este equipo”. Hoy está a dos partidos de cumplirlo.

La serie promete tensión, ajedrez táctico y mínima tolerancia al error. Más allá del espectáculo, será fascinante descifrar el pulso estratégico entre dos entrenadores obsesionados con un mismo objetivo: ser campeones del futbol guatemalteco.