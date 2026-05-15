Mbappé vuelve a la polémica: sus conflictos con Tuchel, Luis Enrique y ahora Arbeloa

Una nueva polémica sacude al Real Madrid luego de las declaraciones de Kylian Mbappé, quien expresó públicamente su molestia con el técnico Álvaro Arbeloa tras quedar como suplente en el partido ante el Oviedo.

El delantero francés aseguró que, antes del encuentro, Arbeloa le dijo que era “el cuarto delantero” del equipo, por detrás de Vinícius, Mastantuono y Gonzalo.

Sin embargo, el entrenador madridista negó tajantemente esa versión en conferencia de prensa.

“No tengo cuatro delanteros ni le he dicho algo así. Mientras yo esté aquí, decidiré quién juega sin importar el nombre que tenga”, respondió Arbeloa.

La situación vuelve a poner a Mbappé en el centro de la polémica por sus relaciones tensas con varios entrenadores a lo largo de su carrera.

NOVELA MERENGUE en el Real Madrid, Mbappe dice que el es el 4to delantero del equipo, mientras del otro lado Arbeloa desmiente esto…👀🌪️ pic.twitter.com/1uF8xpMmC3 — Mariana Zac 🪬 (@marianazac) May 15, 2026

Antes de Arbeloa, el francés ya había tenido diferencias con técnicos como Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique durante su etapa en el París Saint-Germain.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2020, cuando Mbappé mostró su enojo al ser sustituido por Tuchel en un partido ante Montpellier.

Est ce que qu’on peut aussi dire que cette réaction de Mbappé a tué le PSG de Tuchel? pic.twitter.com/VA1bo0dESS https://t.co/EFgMvwZiLf — 😁 (@racksnroll) April 29, 2026

El atacante reaccionó con visibles gestos de molestia y evitó escuchar las explicaciones del entrenador alemán.

También bajo el mando de Pochettino dejó declaraciones críticas hacia el funcionamiento del PSG, asegurando que el equipo había perdido el carácter intimidante que tenía temporadas atrás.

Con Christophe Galtier protagonizó otra controversia al publicar en redes sociales el mensaje “#pivotgang”, una indirecta sobre la función táctica que le pedían cumplir en el equipo parisino. Posteriormente, el propio Mbappé reconoció que no se sentía cómodo jugando de espaldas al arco.

this is Mbappe who stopped running after Vitinha didn’t pass the ball to him, if he continued his run instead of complaining he would’ve scored. pic.twitter.com/Febbuw3HZY — RMFCTeam (@RMFC_team) May 9, 2026

Las diferencias también se extendieron a la etapa con Luis Enrique, especialmente por los constantes cambios durante los partidos. En uno de ellos, ante el Marsella, Mbappé abandonó el campo molesto y se dirigió directamente al vestuario sin saludar al técnico español.

Ahora, en el Real Madrid, el delantero francés vuelve a quedar bajo el foco mediático en una temporada marcada por tensiones internas y resultados decepcionantes para el conjunto blanco.