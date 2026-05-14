“Soy el cuarto delantero”: Mbappé explica por qué fue suplente ante Oviedo

El delantero francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, reveló que fue suplente en el partido contra el Oviedo porque su entrenador, Álvaro Arbeloa, le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” del equipo.

“Estoy bien, al 100%. No fui titular porque el entrenador me dijo que soy el cuarto delantero, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego los minutos que me den. Estaba listo para iniciar, pero es su decisión y no estoy molesto. Hay que respetarlo. Me toca trabajar para volver a ser titular”, declaró en zona mixta.

El atacante insistió en que no existe ningún conflicto con el técnico y que entiende la decisión. “No tengo ningún problema. Cada entrenador tiene su idea y hay que aceptarla. Yo tengo que esforzarme para estar por delante de mis compañeros y ganarme los minutos”, añadió.

Mbappé también aseguró que no sigue las conferencias de prensa de su entrenador. “No veo lo que dice el míster. En mi casa veo televisión francesa, no española”, comentó.

El delantero decidió hablar ante los medios tras recibir silbidos de la afición por primera vez desde su llegada al club. “Prefiero decirlo yo mismo, es más claro”, explicó.

Sobre los abucheos, restó dramatismo a la situación. “Es parte del fútbol. No se puede cambiar la opinión de la gente cuando está molesta. Es una forma de expresarse y no hay que tomarlo personal. A lo largo de mi carrera ya me ha pasado, es parte de ser jugador del Real Madrid y de estar expuesto”, afirmó.

Mbappé había estado en el centro de las críticas por su viaje a Cerdeña, Italia, junto a su pareja, en pleno proceso de recuperación de una molestia muscular, lo que derivó en su ausencia en el clásico ante el Barcelona.

“Tenía autorización del club. No fui el único jugador que salió de Madrid. Hay que aceptar lo que dice la gente y trabajar para cambiar la situación. Sé que puedo revertirlo”, señaló.

El delantero aseguró además que ya está recuperado físicamente. “Me siento bien. Fue una lesión complicada en la pierna y me dolió no jugar el clásico. Es un partido que me gusta mucho jugar”, concluyó.