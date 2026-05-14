“Florentino vete ya”, pancarta provoca tensión en el estadio durante el partido del Real Madrid

La crisis deportiva del Real Madrid se trasladó este jueves desde el terreno de juego hasta las gradas del estadio Santiago Bernabéu durante el partido frente al Real Oviedo. En medio del encuentro, un grupo de aficionados desplegó una pancarta con el mensaje “Florentino vete ya”, en una clara protesta contra el presidente del club blanco.

La aparición del cartel provocó una rápida reacción del personal de seguridad del estadio, que se acercó al sector para retirar la pancarta y pedir a los seguidores involucrados que abandonaran el área. La intervención generó molestias entre otros aficionados y elevó la tensión dentro del recinto.

El ambiente se volvió todavía más incómodo cuando varios seguidores ubicados cerca del palco presidencial comenzaron a intercambiar palabras de forma acalorada con personas cercanas a Florentino Pérez. Algunos asistentes grabaron el momento y los videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Las cámaras también captaron al presidente del Real Madrid visiblemente alterado durante la discusión. Las imágenes se viralizaron pocas horas después y reflejaron el descontento que existe entre una parte de la afición merengue tras dos temporadas consecutivas sin conquistar títulos.

El incidente ocurrió apenas días después de la conferencia de prensa en la que Florentino Pérez descartó renunciar y confirmó la convocatoria de elecciones presidenciales en el club. Las protestas registradas en el Bernabéu muestran que una parte de los seguidores no comparte el discurso de tranquilidad de la directiva y exige cambios en el equipo.