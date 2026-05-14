Enrique Riquelme, el hombre “con acento mexicano” que disputaría la presidencia del Real Madrid a Florentino

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Enrique Riquelme, el hombre “con acento mexicano” que disputaría la presidencia del Real Madrid a Florentino

Florentino Pérez perfiló a su posible competencia por la presidencia del Real Madrid: Enrique Riquelme, empresario de energías renovables que desde hace años ha manifestado interés en disputar el control del club merengue.

Alejandra Soto

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Enrique Riquelme, el empresario que disputaría la presidencia del Real Madrid a Florentino. (Foto Prensa Libre: RS/EFE/Juanjo Marín).

Florentino Pérez lo mencionó durante su conferencia de prensa del martes cuando recordó a “ese hombre con acento sudamericano”, para luego corregirse y decir mexicano. Se refería a Enrique Riquelme, empresario español de 37 años, nacido en Cox, Alicante, y socio del Real Madrid desde hace más de dos décadas, que volvió a colocarse en el centro de la escena tras reiterar su intención de competir por la presidencia del club. Desde que Florentino convocó a elecciones, Riquelme dejó claro que quiere disputar el mando del Bernabéu al dirigente que ha controlado la institución durante 26 años.

Enrique Riquelme construyó su nombre lejos del futbol y cerca de los negocios energéticos. El empresario reside en México porque dirige Cox Energy, grupo internacional de energías renovables con operaciones en Europa y América, además de expansión en Italia y El Salvador. Hace pocas semanas cerró la compra de Iberdrola México por US$4 mil millones, movimiento que fortaleció su posición en el sector y que, además, le permitiría afrontar el aval de €187 millones exigido por los estatutos del Real Madrid para aspirar a la presidencia del club.

La idea de competir contra Florentino Pérez no es nueva para Riquelme. En el 2021, cuando tenía 32 años, ya había expresado públicamente su deseo de presentarse a las elecciones, aunque decidió esperar otro momento. Entonces aseguró que buscaba profesionalizar al máximo la estructura del club con una junta directiva especializada y una gestión más global. Cuatro años después, el empresario reaparece como la figura que intenta abrir un debate interno en una institución donde Florentino mantiene un amplio respaldo entre los socios.

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La competencia de Florentino

Riquelme ya envió una carta abierta a Florentino Pérez para pedir que el proceso electoral se retrase y permita mayor transparencia y participación entre los socios del club. La respuesta del actual presidente fue breve y se limitó a remitirse a los estatutos vigentes del Real Madrid.

El empresario también tiene vínculos históricos con el madridismo. Su padre integró la junta directiva que encabezó Ramón Calderón, antecedente que le da cercanía con la estructura institucional del club y refuerza su imagen como aspirante a la presidencia.

Pese al ruido mediático que generó su aparición, analistas y sectores cercanos al club consideran que las opciones de Riquelme son reducidas debido al respaldo que todavía conserva Florentino Pérez entre la mayoría de socios del Real Madrid.

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