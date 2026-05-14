Real Madrid vence 2-0 al Real Oviedo con goles de Gonzalo García y Bellingham

El Real Madrid cerró este jueves la jornada 36 de LaLiga con una victoria 2-0 ante el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu en un partido que no tenía nada en juego para ninguno de los dos equipos, con el título ya en manos del Barcelona y el Oviedo con el descenso a Segunda División consumado.

Gonzalo García abrió el marcador al minuto 44 con un remate certero imparable para el portero Escandell y Jude Bellingham sentenció con un zurdazo desde dentro del área al minuto 80 para el 2-0 definitivo que le dio tres puntos más a los merengues en lo que fue una de las noches más tristes vividas en el Bernabéu en los últimos tiempos.

El gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, aunque no precisamente por razones deportivas. El delantero francés regresó a una convocatoria después de más de un mes de baja por la lesión muscular sufrida el 4 de abril ante el Betis y salió desde el banquillo en la segunda mitad, recibiendo la primera pitada de su carrera como madridista por parte de la afición del Bernabéu en cada balón que tocó.

El ambiente en el Bernabéu fue de resignación y tristeza en una noche que pasará a la historia por la pitada a Mbappé y por la actitud de una afición que pareció perdonar a la mayoría de jugadores salvo al francés, marcado por las polémicas de las últimas semanas incluyendo su viaje a Cerdeña durante su recuperación y las imágenes de sus risas en el coche tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni.

Con el resultado el Real Madrid llega a 80 puntos mientras el Barcelona se mantiene líder con 91 en lo que es una diferencia de 11 unidades que refleja el dominio azulgrana en la temporada.

La noche también trajo una noticia importante para el entorno madridista fuera del campo. El seleccionador francés Didier Deschamps presentó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y Eduardo Camavinga no figura entre los elegidos. Deschamps justificó la ausencia señalando que el mediocampista sale de una temporada difícil con menos minutos y varias lesiones, aunque destacó su juventud y reconoció la decepción que estará sintiendo por no estar en la lista mundialista