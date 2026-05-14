Francia anuncia lista para el Mundial 2026: Camavinga queda fuera y Mbappé encabeza el grupo

El centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, quedó fuera de la lista definitiva de Francia para el Mundial, en una convocatoria liderada por su compañero Kylian Mbappé como principal figura del equipo.

El seleccionador Didier Deschamps explicó la ausencia del jugador madridista durante una entrevista con el canal TF1, en la que presentó la nómina de 26 convocados. “Viene de una temporada difícil, en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones”, justificó.

“Es todavía joven”, añadió el técnico, quien también dijo comprender la “decepción” del futbolista por no formar parte del grupo. Entre las principales novedades de la lista destacan el portero Robin Risser, del Lens, quien ocupará el lugar de Lucas Chevalier, del PSG, y la inclusión del delantero Jean-Philippe Mateta.

Sobre la elección de Risser como tercer guardameta, Deschamps señaló que ha tenido “una muy buena temporada” y reconoció que Chevalier puede sentirse afectado, aunque recordó que “no ha jugado en los últimos meses”.

El capitán Kylian Mbappé reaccionó rápidamente a la convocatoria a través de sus redes sociales. “Un orgullo inmenso poder representar una vez más a mi país en la mayor de las competiciones. Vamos a intentar que estén orgullosos”, escribió.

En la lista también figuran otros jugadores que militan en LaLiga, como Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, y Jules Koundé, del Barcelona. Deschamps subrayó que la convocatoria responde a un equilibrio colectivo. “No necesariamente están los 26 mejores, es una cuestión de grupo y de balance”, explicó.

El Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, será la última competencia de Deschamps al frente de la selección francesa, cargo que ocupa desde 2012.

En ese sentido, el técnico admitió que vive un momento especial. “Es una emoción particular. Soy consciente de que estoy viviendo mis últimos momentos en este rol, pero estoy enfocado en el objetivo”, señaló.

“Lo más importante es el Mundial. Después haré otras cosas, aunque todavía no he tomado una decisión”, concluyó.

Lista de convocados de Francia:

Porteros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).

Defensas: Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Marcus Thuram (Inter de Milán), Bradley Barcola (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).