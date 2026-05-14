Fútbol Internacional
Brasil renueva a Carlo Ancelotti y apuesta por su proyecto rumbo al 2030
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil hasta el Mundial de 2030.
En un comunicado, la CBF señaló que la decisión responde a la “confianza” en el trabajo del técnico italiano desde su llegada en mayo de 2025, así como al respaldo que ha recibido por parte del plantel y la afición.
“Estamos muy felices de anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030”, expresó Ancelotti en un video difundido por la entidad.
“Llegué a Brasil hace un año y desde el primer momento entendí lo que el fútbol representa para este país. Hemos trabajado para devolver a la selección a la cima, pero tanto la CBF como yo queremos más”, añadió el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich.
Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!
Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.
A caminhada continua. Nosso sonho também.
En su primer año al frente de la Canarinha, Ancelotti ha dirigido diez partidos, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, además de 18 goles a favor y ocho en contra.
El italiano tenía contrato vigente hasta el final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará entre junio y julio de este año. Sin embargo, desde finales de 2025 ya se negociaba su continuidad, que finalmente fue oficializada este jueves.
El anuncio se produce pocos días antes de que Ancelotti dé a conocer la lista definitiva de convocados para la próxima Copa del Mundo.