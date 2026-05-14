Colombia apuesta por experiencia y juventud en su prelista mundialista

El extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, y el mediocampista James Rodríguez, del Minnesota United, encabezan la prelista de 55 jugadores de la selección de Colombia para el Mundial de 2026, de la que en las próximas semanas saldrán los 26 convocados definitivos.

El seleccionador Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina este jueves en conferencia de prensa, en la que también figuran habituales titulares como el portero Camilo Vargas; los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; los mediocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma; y el delantero Luis Suárez.

Entre las principales novedades destacan el creativo Juan Manuel Rengifo, de 21 años y figura del Atlético Nacional; el delantero Néiser Villarreal, del Cruzeiro, goleador del Mundial Sub-20 del año pasado; y el volante Johan Rojas, quien ha tenido destacadas actuaciones con el Vasco da Gama.

Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, selección que obtuvo su clasificación a través del repechaje disputado en marzo.

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El debut del equipo cafetero será el 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México. Seis días después enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Portugal en Miami, en uno de los duelos más atractivos de la primera ronda.

Prelista de Colombia:

Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle) y Camilo Vargas (Atlas).

Defensores: Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Independiente), Cristian Borja (América), Juan Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo) y Davinson Sánchez (Galatasaray).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras), Yaser Asprilla (Galatasaray), Wilmar Barrios (Zenit), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jorge Carrascal (Flamengo), Kevin Castaño (River Plate), Nelson Deossa (Real Betis), Sebastián Gómez (Curitiba), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama), Jhon Solís (Birmingham), Jhon Barrera (Botafogo), James Rodríguez (Minnesota United) y Richard Ríos (Benfica).

Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional), Johan Carbonero (Internacional), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Cuadrado (Pisa), Jhon Durán (Zenit), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Edwuin Cetré (Estudiantes), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense), Luis Suárez (Sporting), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Néiser Villarreal (Cruzeiro), Kevin Viveros (Athletico Paranaense) y Luis Díaz (Bayern Múnich).