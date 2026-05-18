Dani Carvajal deja el Real Madrid tras 27 títulos y más de 450 partidos

Dani Carvajal no continuará en el Real Madrid la próxima temporada y pondrá fin a una histórica etapa en el club blanco tras más de una década, 27 títulos y 451 partidos disputados.

El Real Madrid confirmó oficialmente la salida de su capitán mediante un comunicado en el que agradeció su trayectoria y lo calificó como “una de las grandes leyendas” de la institución.

“El Real Madrid y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador del club al finalizar la presente temporada”, informó la entidad madridista.

El lateral derecho, de 33 años, disputará este sábado su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, donde el club prepara un homenaje especial para despedir a uno de los futbolistas más exitosos de su historia reciente.

Carvajal debutó con el primer equipo el 18 de agosto de 2013 y desde entonces se convirtió en pieza clave de una de las etapas más ganadoras del Real Madrid.

Durante su carrera con el conjunto blanco conquistó seis títulos de Liga de Campeones, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas españolas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Con sus seis Champions League, Carvajal forma parte de un selecto grupo de futbolistas que alcanzaron esa cifra, junto a Francisco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos.

Además de sus títulos, el defensor español deja números destacados con 307 victorias y 14 goles anotados, incluyendo uno de los más recordados de su carrera: el que marcó en la final de la decimoquinta Champions del Real Madrid, disputada en Londres, donde además fue elegido mejor jugador del partido.

En total, Carvajal disputó 302 encuentros de Liga, 96 de Champions League, 26 de Copa del Rey y varios más en competiciones internacionales y supercopas.

El Atlético de Madrid fue el rival al que más veces enfrentó a lo largo de su carrera, con 34 partidos disputados frente al conjunto rojiblanco.

Con su salida, el Real Madrid pierde a uno de los referentes más importantes de su vestuario y a uno de los jugadores más emblemáticos de la última era dorada del club.