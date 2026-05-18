Xelajú vs. Municipal: fecha y hora del partido de vuelta de la gran final del Clausura 2026

Xelajú MC y Municipal se vuelven a ver las caras este sábado 23 de mayo en el estadio Mario Camposeco, de Quetzaltenango, para disputar el partido de vuelta de la gran final del Clausura 2026.

Los Superchivos llegan con la obligación de remontar el 4-1 del partido de ida disputado en El Trébol, donde Municipal dominó la segunda mitad tras la expulsión de Jorge Aparicio y tomó una ventaja que lo coloca como favorito para coronarse campeón dle torneo clausura 2026.

La misión de Xelajú parece casi imposible en el papel, pero la afición superchiva no ha perdido la fe. El club publicó en sus redes sociales el mensaje “Elijo creer” tras la derrota en el partido de ida, reflejo del espíritu de una hinchada que confía en que el Mario Camposeco puede ser el escenario de una remontada histórica.

Xelajú también confirmó que las localidades de General Sur para el partido de vuelta están completamente agotadas, en una muestra más del apoyo incondicional de la afición quetzalteca a su equipo en el momento más difícil de la temporada. Aún quedan disponibles entradas en General Norte, Tribuna Norte y Tribuna Sur para quienes deseen vivir en el Mario Camposeco una noche que promete ser histórica para el futbol chapín, independientemente del resultado final.

Los datos del partido

Xelajú MC vs. Municipal

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Hora: 8:00 PM

Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango

Boletos: General Sur: AGOTADO - General Norte, Tribuna Norte y Tribuna Sur: disponibles

Podrá seguir el minuto a minuto a través del en vivo de PrensaLibre.com

Municipal llegará al Mario Camposeco con la tranquilidad de necesitar solo un empate o incluso perder por hasta dos goles para coronarse campeón. Los Rojos, dirigidos por Mario Acevedo, han demostrado durante la temporada que también son un equipo sólido como visitante.

El técnico escalará advirtió que su plantel afrontará el partido definitivo con una mentalidad ganadora. La final del Clausura 2026 se definirá este sábado en Quetzaltenango.