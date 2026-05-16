La expulsión de Jorge Aparicio que abrió la goleada de Municipal a Xelajú en la final

La expulsión de Jorge Aparicio cambió por completo el rumbo de la final de ida del Clausura 2026 entre Municipal y Xelajú MC. El mediocampista superchivo dejó a su equipo con diez jugadores en el momento más decisivo del partido y su salida terminó siendo el punto de quiebre que inclinó definitivamente el encuentro a favor de los Rojos.

Hasta antes de la tarjeta roja, Xelajú competía de igual a igual en El Trébol. El equipo quetzalteco incluso había tomado ventaja en el marcador con el gol de Raúl Calderón y mantenía vivas sus aspiraciones de sacar un resultado positivo como visitante en una serie que parecía mantenerse abierta.

Aparicio ya jugaba condicionado desde el inicio del encuentro. El jugador superchivo recibió su primera tarjeta amarilla en el primer minuto del partido y esa amonestación terminó pesando en una final intensa y disputada ante Municipal. Al minuto 67 cometió una falta sobre Rudy Muñoz, vio la segunda amarilla y dejó a los Superchivos con diez jugadores en el momento más crítico del duelo.

La acción también provocó tensión dentro del terreno de juego. Mientras Aparicio abandonaba la cancha se produjo un conato de pelea entre futbolistas de ambos equipos y el portero de Municipal, Braulio Linares, también fue amonestado por su intercambio de palabras con Aparicio.

La roja que abrió el camino de la goleada

La salida de Jorge Aparicio dejó un vacío importante en el mediocampo de Xelajú y Municipal aprovechó de inmediato el desconcierto del equipo superchivo. A partir de la expulsión, los Rojos tomaron el control total del encuentro, adelantaron líneas y encontraron más espacios ante un rival golpeado anímicamente y obligado a replegarse para intentar resistir en El Trébol.

El impacto de la tarjeta roja fue inmediato. Apenas segundos después de la falta, Cristian Hernández marcó el 2-1 en el cobro de tiro libre y ese gol terminó por derrumbar a los Superchivos. Desde ese momento Municipal dominó el cierre del partido y consiguió tres anotaciones más tras la expulsión de Aparicio, convirtiendo un duelo parejo en una goleada de 4-1 en la ida de la final del Clausura 2026.

Además del golpe anímico y deportivo que representó la expulsión, la ausencia de Jorge Aparicio pesa de cara al partido de vuelta en el estadio Mario Camposeco. El mediocampista superchivo es uno de los líderes y futbolistas de mayor experiencia en el plantel, por lo que su baja obliga a Xelajú a replantear su esquema en el encuentro más importante de la temporada.