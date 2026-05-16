En Directo| Municipal vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto de la gran final del Torneo Clausura 2026

Municipal y Xelajú MC se miden este sábado en el Estadio El Trébol en la final de ida del Clausura 2026, en lo que será el tercer enfrentamiento entre estos dos equipos por el título en la historia del futbol guatemalteco.

Los dos encuentros anteriores entre ambos en una final están completamente empatados, con un triunfo para cada uno: Municipal en el Clausura 2010 y Xelajú en el Clausura 2012, por lo que este 2026 será el definitivo desempate entre dos de los clubes más importantes e históricos del país.

Municipal llega a esta final tras una liguilla impecable en la que eliminó a Deportivo Mixco con un global aplastante de 7-0 en las semifinales en El Trébol que dejó sin opciones a los Chicharroneros. Los Rojos de Mario Acevedo son el equipo más regular de la temporada con 86 puntos en la tabla acumulada y llegan como favoritos al partido de ida jugando en su propio estadio y con el apoyo de su afición.

Xelajú MC, por su parte, llega como líder del Clausura con 39 puntos tras eliminar a Comunicaciones en una serie emocionante que se definió 4-2 en el global, con el partido de vuelta en el Mario Camposeco sellando la clasificación de los Superchivos. Roberto Hernández lleva a su equipo a esta final con la ilusión de conquistar la Octava Luna en la historia del club quetzalteco.

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16 de mayo 2026, 17:10h Los equipos realizan la entrada en calor



16 de mayo 2026, 16:15h Ambiente en El Trébol

VIDEO: Byron Baiza / PL

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