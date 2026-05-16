Municipal golea 4-1 a Xelajú en la ida de la final y da un gran paso hacia el título del Clausura 2026

Municipal tomó una ventaja importante rumbo al partido de vuelta tras imponerse 4-1 a Xelajú MC en El Trébol en la final de ida del Clausura 2026. Los Rojos aprovecharon una segunda mitad dominante para acercarse al titulo nacional.

El encuentro comenzó con sorpresa para los locales luego de que Raúl Calderón adelantara a Xelajú al minuto 9 tras un rebote dentro del área. Sin embargo, Municipal reaccionó rápidamente y empató al 11 con un remate de Jefry Bantes luego de un centro de John Méndez.

El conjunto rojo encontró el momento clave del partido tras la expulsión de Jorge Aparicio al minuto 67 por doble amarilla, una acción que dejó a los Superchivos con diez jugadores y permitió a Municipal tomar el control total del encuentro. “Aparicio tuvo que ver la tarjeta roja antes”, afirmó Rodrigo Saravia tras el partido.

Jefry Bantes, una de las figuras del encuentro, también pidió cautela pese a la amplia ventaja conseguida en casa. “Faltan 90 minutos, pero dimos un gran paso”, señaló el delantero rojo pensando ya en el duelo definitivo en Quetzaltenango.

Byron Baiza / PL

Goleada en El Trébol

Con un hombre más sobre el terreno de juego, Municipal aprovechó el desgaste de Xelajú MC y terminó inclinando el partido a su favor en los últimos minutos. Cristian Hernández rompió el equilibrio al minuto 70, mientras que Alejandro Cabeza amplió la ventaja al 81 tras una jugada por la banda derecha que encontró mal parada a la defensa superchiva.

Pedro Altán terminó de sentenciar la noche en El Trébol al minuto 89 con el cuarto gol rojo, desatando la celebración de la afición escarlata. Aunque Estuardo Chang evitó una diferencia todavía mayor con varias intervenciones importantes, Xelajú no logró contener la presión ofensiva de Municipal en el cierre del encuentro.

Ahora, los Superchivos necesitarán una remontada histórica en el Mario Camposeco para seguir soñando con el título del Clausura 2026. Además de revertir la desventaja de tres goles, el equipo de Roberto Hernández deberá afrontar el partido de vuelta sin Jorge Aparicio, expulsado en la ida y primera baja confirmada para la final definitiva.