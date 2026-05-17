De la fiesta a la desilusión: así se vivió en Quetzaltenango la derrota de Xelajú ante Municipal en la final de ida

Quetzaltenango se vistió de fiesta desde horas de la tarde del sábado 17 de mayo. Cientos de aficionados superchivos se reunieron en el barrio El Calvario de la zona 1 y en distintos puntos de la ciudad quetzalteca para seguir en pantallas gigantes la final de ida del Clausura 2026 entre Xelajú MC y Municipal disputada en El Trébol.

La afición volvió a demostrar por qué es considerada una de las más fieles y numerosas del futbol guatemalteco. Familias completas, grupos de amigos y seguidores vestidos de azul y rojo llenaron las calles con cánticos, banderas y un ambiente de ilusión por conseguir un resultado positivo como visitantes.

La euforia explotó al minuto 9 cuando Raúl Calderón adelantó a Xelajú en el marcador. Los abrazos, gritos y celebraciones se multiplicaron en cada rincón donde había una pantalla, mientras los aficionados soñaban con dar el primer golpe en la final ante Municipal.

Sin embargo, el ambiente cambió con el paso de los minutos. Municipal empató rápidamente y la expulsión de Jorge Aparicio al minuto 67 terminó golpeando el ánimo de una afición que, pese a la derrota 4-1 en El Trébol, todavía mantiene la esperanza de una remontada histórica en el Mario Camposeco.

Aficionados de Xelajú celebran el gol de Raúl Calderón que abrió el marcador de la gran final. (Video Prensa Libre: Lucero Sapalú).

El tercer gol de Municipal, anotado por Alejandro Cabeza al minuto 81, empezó a cambiar por completo el ambiente en Quetzaltenango. Los rostros de ilusión dieron paso al silencio y la preocupación entre los aficionados que seguían el partido en pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad quetzalteca.

La anotación de Pedro Altán al minuto 89 terminó siendo el golpe más duro de la noche para la afición superchiva. El 4-1 dejó a Xelajú obligado a buscar una remontada histórica en el estadio Mario Camposeco para mantener viva la ilusión del título del Clausura 2026.

Pese al resultado adverso, muchos aficionados permanecieron en las calles y continuaron alentando al equipo al finalizar el encuentro. La esperanza de una reacción en casa sigue presente entre una hinchada acostumbrada a acompañar a los Superchivos en los momentos más difíciles.

Horas después del partido, Xelajú MC publicó en sus redes sociales el mensaje “Elijo creer”, una frase que rápidamente fue compartida por cientos de seguidores. Para la afición altense, mientras queden 90 minutos por disputarse en el Mario Camposeco, la serie todavía no está completamente definida.