“No iremos a defendernos”: Mario Acevedo advierte a Xelajú para la vuelta ante Municipal

Mario Acevedo salió satisfecho tras la goleada 4-1 de Municipal sobre Xelajú MC en la final de ida del Clausura 2026 y dejó claro que su equipo no cambiará la mentalidad para el partido de vuelta en Quetzaltenango. El técnico rojo destacó el momento que atraviesa el plantel y aseguró que los escarlatas también saben competir lejos de casa.

“Sabemos que nosotros también somos un muy buen visitante”, afirmó el entrenador al recordar la racha positiva que acumula Municipal fuera de casa. Acevedo destacó que el equipo llega fortalecido al cierre del torneo y con la confianza necesaria para afrontar el duelo en el Mario Camposeco.

El estratega rojo también reconoció la dificultad que representa enfrentar a Xelajú como local y valoró el trabajo realizado por el conjunto quetzalteco durante toda la temporada. “Vamos a enfrentar a un buen rival, es un equipo bien trabajado”, expresó Acevedo después del partido disputado en El Trébol.

Pese a la amplia ventaja conseguida en la ida, el técnico escarlata dejó claro que Municipal no saldrá únicamente a defender el marcador en Quetzaltenango. “Nuestra mentalidad es sacar un resultado positivo de visita e intentaremos hacer un juego inteligente, no iremos a defendernos”, señaló el entrenador de los Rojos.

Municipal buscará la 33 en el Camposeco

Con el 4-1 conseguido en casa, Municipal llegará al Mario Camposeco como amplio favorito para quedarse con el título del Clausura 2026. Sin embargo, Acevedo insistió en que el equipo debe mantener la concentración para evitar cualquier reacción de Xelajú en condición de local.

El entrenador también destacó el momento futbolístico que atraviesa el club en la recta final del campeonato. Municipal acumula una racha positiva tanto en casa como de visitante y buscará aprovechar ese impulso para acercarse a un nuevo título en la Liga Nacional.

Xelajú, por su parte, necesitará una remontada histórica para mantenerse con vida en la serie. Los Superchivos deberán ganar por una amplia diferencia en el Mario Camposeco, mientras Municipal intentará administrar la ventaja y confirmar el campeonato fuera de casa.