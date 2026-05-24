Concierto de Ed Sheeran en Guatemala 2026: posible setlist y otros detalles del show

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Concierto de Ed Sheeran en Guatemala 2026: posible setlist y otros detalles del show

El concierto de Ed Sheeran en Guatemala reunirá éxitos como Perfect y Thinking Out Loud en una gira más íntima y experimental.

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LONDON (United Kingdom), 16/02/2026.- (FILE) - Ed Sheeran (C) performs during the 42nd Brit Awards ceremony at The O2 Arena in London, Britain, 08 February 2022 (reissued 16 February 2026). Singer-songwriter Edward Christopher Sheeran, known as Ed Sheeran, is one of the worlds best-selling music artists and will turn 35 on 17 February. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

El concierto de Ed Sheeran en Guatemala marcará el inicio del Loop Tour 2026 en Centroamérica. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/NEIL HALL)

Faltan pocos días para que los guatemaltecos disfruten del Loop Tour, del cantautor británico Ed Sheeran, en Guatemala.

Esta será la primera vez en que el intérprete de éxitos como Perfect o Thinking Out Loud se presente en el país con su nueva gira, en la que mostrará una faceta renovada y compartirá nuevos sencillos, además de hacer corear a los guatemaltecos sus mayores éxitos.

El artista británico reunirá a sus seguidores en el Estadio Cementos Progreso el próximo 27 de mayo, donde interpretará las canciones de su nuevo álbum, mostrará una faceta renovada de su carrera y recordará los éxitos que lo han posicionado como un fenómeno global.

Esta nueva gira promete una experiencia más íntima y experimental. Además, tendrá un enfoque en la técnica de grabación en vivo mediante loops, característica del artista.

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Guatemala será el primer país de Centroamérica en recibir el espectáculo de Sheeran en una gira que comenzó en el 2025 y ha visitado diversos recintos de Europa, Oceanía y América del Norte.

Posible setlist del Loop Tour 2026

Aunque el espectáculo de Sheeran busca sorprender a sus seguidores, algunos sitios especializados en música han recopilado la lista de canciones que el cantautor ha interpretado en otros conciertos del 2026.

Según una playlist de Topsify, disponible tanto en Spotify como en Apple Music, esta es la lista oficial de canciones del concierto de Ed Sheeran:

  • You Need Me, I Don't Need You
  • Sapphire
  • Castle on the Hill
  • The A Team
  • Shivers
  • Don't
  • Eyes Closed
  • Happier
  • Tenerife Sea
  • Afire Love
  • Give Me Love
  • Galway Girl
  • Nancy Mulligan
  • Peru ft Fireboy DML
  • I Don't Care (with Justin Bieber)
  • Old Phone
  • Camera
  • Celestial
  • Photograph
  • Thinking out Loud
  • Perfect
  • I See Fire
  • I'm a Mess
  • Bloodstream
  • Afterglow
  • Shape of You
  • Azizam
  • Bad Habits

Este listado de canciones se actualiza después de cada uno de los shows de Ed Sheeran e incluye las canciones que ha interpertado únicamente en otros shows del 2026.

Fecha del concierto de Ed Sheeran en Guatemala:

Miércoles 27 de mayo de 2026

Lugar:

Estadio Cementos Progreso

Precios y localidades

Hasta el cierre de la nota, aún hay boletos dispobles en la mayoría de las localidades.

  • General II: Q690
  • General I: Q690
  • Tribuna: Q1,040
  • Preferencia: Q1,040
  • Platea: Q1,624 (Agotado)
  • Black: Q1,858
  • Amex: Q2,325

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ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

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