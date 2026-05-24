Concierto de Ed Sheeran en Guatemala 2026: posible setlist y otros detalles del show

Faltan pocos días para que los guatemaltecos disfruten del Loop Tour, del cantautor británico Ed Sheeran, en Guatemala.

Esta será la primera vez en que el intérprete de éxitos como Perfect o Thinking Out Loud se presente en el país con su nueva gira, en la que mostrará una faceta renovada y compartirá nuevos sencillos, además de hacer corear a los guatemaltecos sus mayores éxitos.

El artista británico reunirá a sus seguidores en el Estadio Cementos Progreso el próximo 27 de mayo, donde interpretará las canciones de su nuevo álbum, mostrará una faceta renovada de su carrera y recordará los éxitos que lo han posicionado como un fenómeno global.

Esta nueva gira promete una experiencia más íntima y experimental. Además, tendrá un enfoque en la técnica de grabación en vivo mediante loops, característica del artista.

Guatemala será el primer país de Centroamérica en recibir el espectáculo de Sheeran en una gira que comenzó en el 2025 y ha visitado diversos recintos de Europa, Oceanía y América del Norte.

Posible setlist del Loop Tour 2026

Aunque el espectáculo de Sheeran busca sorprender a sus seguidores, algunos sitios especializados en música han recopilado la lista de canciones que el cantautor ha interpretado en otros conciertos del 2026.

Según una playlist de Topsify, disponible tanto en Spotify como en Apple Music, esta es la lista oficial de canciones del concierto de Ed Sheeran:

You Need Me, I Don't Need You

Sapphire

Castle on the Hill

The A Team

Shivers

Don't

Eyes Closed

Happier

Tenerife Sea

Afire Love

Give Me Love

Galway Girl

Nancy Mulligan

Peru ft Fireboy DML

I Don't Care (with Justin Bieber)

Old Phone

Camera

Celestial

Photograph

Thinking out Loud

Perfect

I See Fire

I'm a Mess

Bloodstream

Afterglow

Shape of You

Azizam

Bad Habits

Este listado de canciones se actualiza después de cada uno de los shows de Ed Sheeran e incluye las canciones que ha interpertado únicamente en otros shows del 2026.

Fecha del concierto de Ed Sheeran en Guatemala:

Miércoles 27 de mayo de 2026

Lugar:

Estadio Cementos Progreso

Precios y localidades

Hasta el cierre de la nota, aún hay boletos dispobles en la mayoría de las localidades.

General II: Q690

General I: Q690

Tribuna: Q1,040

Preferencia: Q1,040

Platea: Q1,624 (Agotado)

Black: Q1,858

Amex: Q2,325

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